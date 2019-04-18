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Четверг, 18.04.2019
Ну почти: Парни, которые пытаются выглядеть круче, чем есть на самом деле (Фото)
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Ну почти: Парни, которые пытаются выглядеть круче, чем есть на самом деле (Фото)

Этим парням хочется выглядеть круче, чем они есть на самом деле, а потому они пытаются сделать это с помощью своего образа. Получается это далеко не у всех, что и делает эти фото не столько опасными, сколько смешными.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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