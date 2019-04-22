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Понедельник, 22.04.2019
Истерика: Странные снимки мужчин с кошками
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Истерика: Странные снимки мужчин с кошками

Мужчины на этих снимках оставили важное послание для будущих поколений, и оно таково: парни и кошки всегда вместе! Эти бравые джентльмены не побоялись войти в контакт со своими пушистыми питомцами и продемонстрировали, что для того, чтобы хорошо получиться на фотографии, мужчине достаточно всего лишь взять на руки кошку или двух. Смотрите и учитесь, парни!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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