Истерика: Странные снимки мужчин с кошками Мужчины на этих снимках оставили важное послание для будущих поколений, и оно таково: парни и кошки всегда вместе! Эти бравые джентльмены не побоялись войти в контакт со своими пушистыми питомцами и продемонстрировали, что для того, чтобы хорошо получиться на фотографии, мужчине достаточно всего лишь взять на руки кошку или двух. Смотрите и учитесь, парни!