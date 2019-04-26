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Пятница, 26.04.2019
Poker Face: Парень разочаровался в австралийских коалах
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Poker Face: Парень разочаровался в австралийских коалах

Австралия крутая. Ведь там столько необычной живности, потрясающих пейзажей и даже вода в унитазе в другую сторону закручивается. Пользователь Imgur с ником Boedith решил проверить, насколько крута Австралия, и отправился в путешествие по Зеленому континенту. По приезде домой он сделал пост со следующим заголовком: "Ездил в Австралию. Это было ужасно". И выложил серию селфи на фоне австралийских достопримечательностей. Ему даже коалы не понравились!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Путешествие в Австралию, Пользователь Imgur, Ник Boedith, Парень разочаровался.
10:26 Сегодня Телеграф
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