Poker Face: Парень разочаровался в австралийских коалах Австралия крутая. Ведь там столько необычной живности, потрясающих пейзажей и даже вода в унитазе в другую сторону закручивается. Пользователь Imgur с ником Boedith решил проверить, насколько крута Австралия, и отправился в путешествие по Зеленому континенту. По приезде домой он сделал пост со следующим заголовком: "Ездил в Австралию. Это было ужасно". И выложил серию селфи на фоне австралийских достопримечательностей. Ему даже коалы не понравились!