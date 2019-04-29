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Понедельник, 29.04.2019
Красавчики-актеры 90-х: тогда и сейчас (Фото)
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Красавчики-актеры 90-х: тогда и сейчас (Фото)

В 90-е в мире случился настоящий "бум" в творческом плане и большую сцену, а также съемочные площадки наводнили молодые таланты, которые мечтали, чтобы их заметили. Многие из них действительно прославились на весь мир и до сих пор снимаются в фильмах, а их имена уже стали легендами. Всегда интересно взглянуть на то, как с годами меняются люди, а на звезд смотреть еще интереснее, поэтому мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Актеры, Знаменитости, 90-е, Тогда и сейчас, Красавчики.
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