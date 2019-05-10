Время летит быстро: как менялся легендарный Терминатор Арнольд Шварценеггер (Фото) Посмотрите на фильмографию Арнольда Шварценеггера, чтобы увидеть, как актер менялся с годами. Свою первую роль в кино Шварценеггер сыграл еще в далеком 1970 году, когда он снялся в фильме "Геркулес в Нью-Йорке".