Парни тоже плачут: знаменитые мужчины, которые тяжело переживали расставание

1 Брэд Питт После новостей о разводе Анджелина Джоли буквально сразу начала новую жизнь, вернула свою фамилию и даже заметно похорошела, а вот Брэд Питт осунулся, постарел и отправился лечиться от алкогольной зависимости, с которой не могла смириться супруга. Близкие актера сообщили, что разрыв с Джоли он перенес крайне болезненно: каждый день рыдал, просил родителей и друзей поддержать его, потому что пребывал в отчаянии. В конце концов актер сумел отвлечься и, чтобы окончательно не потерять рассудок, занялся лепкой скульптур.

2 Джастин Бибер Вряд ли точно можно сказать, сколько раз Джастин Бибер и Селена Гомес расставались и сходились снова. Но уж в чем можно быть уверенными, так это, что эти двое действительно любили друг друга. Даже сейчас внимательные поклонники по крупицам выхватывают доказательства того, что Джастин, несмотря на свою недавнюю женитьбу, все еще проявляет интерес к бывшей девушке. Как-то после очередного разрыва он даже признался журналистам, что расставание с Селеной не самый простой для него шаг и что пережить это будет очень и очень трудно. Оставаться на плаву Биберу помогали близкие и друзья.

3 Роберт Паттинсон Отношения Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт не обсуждал разве что ленивый. Актриса изменила возлюбленному с режиссером Рупертом Сандерсом. Сам Роберт никак не комментировал происходящее, чтобы не давать лишних поводов для сплетен, но все же в некоторых интервью появлялись намеки на душевную боль актера. Однажды Паттинсон сказал, что читает статьи о себе и Кристен, сравнив это дело с расковыриванием заживающей болячки. Актер считает, что подобный "мазохизм" помог ему начать двигаться дальше.

4 Джастин Тимберлейк В далекие времена, когда Джастин Тимберлейк находился в составе N Sync, его сердце было занято. Он встречался с Бритни Спирс. Таблоиды следили за развитием отношений этой парочки, но, увы, хеппи-энда не случилось: Бритни бросила Джастина. Разрыв оказался для певца крайне болезненным. "Несмотря на то что всё давно в прошлом, меня до сих пор передергивает от воспоминаний о том, что я тогда пережил. У нее была куча возможностей вернуться, но она этого не сделала. Да и я, признаться, не проявил должной инициативы", — отмечал Тимберлейк в одном из интервью. Так родился хит Cry me a river, в котором певец постарался выразить свои чувства и мысли по поводу той ситуации. В конце концов, именно творчество помогло ему справиться с негативными эмоциями.

5 Джо Джонас Джо всегда считался сердцеедом и долго не отказывался от этого амплуа. Знаменитый красавчик с завидной быстротой менял звездных подружек. Джонас без сожалений завершил отношения с Тейлор Свифт и Деми Ловато (которую, кстати, бросил по sms), но с возрастом певец стал гораздо серьезнее относиться к любовным перипетиям. Когда от него ушла Эшли Грин, он смог на собственной шкуре почувствовать, что такое настоящее расставание. Джонас признался, что тогда он ощущал невыносимую боль. Может быть, именно подобные жизненные уроки позволили Джо создать крепкую семью с актрисой Софи Тёрнер.