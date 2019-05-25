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Суббота, 25.05.2019
Как изменятся идеал мужской красоты на протяжении 100 лет
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Как изменятся идеал мужской красоты на протяжении 100 лет

Не только женская внешность оценивалась по определенным стандартам, типичным для того или иного времени. Мужчины также имеют слабость к моде и хотят выглядеть привлекательно. Писаные красавчики, денди, хиппи, бунтари, хипстеры и, наконец, ламберсексуалы. О, эти горожане-дровосеки с бородой и длинными волосами. Некоторые очень соскучились по мужественности и суровости, поэтому сейчас в моде стиль городского лесоруба. Правда, чтобы навести марафет современному лесорубу приходится тратить много времени и денег. Растительность в виде шикарной бороды, усов и длинных волос требует тщательного ухода. Так что стандарты мужской красоты сильно поменялись с начала XX века.
ihappymama.ru
Фото: pixabay.com
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