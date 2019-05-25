До и после: как выглядят мужчины с бородой и без нее (Фото)

Усы с бородой кардинально меняют мужской образ, и многие молодые люди этим пользуются, желая выглядеть более уверенными, модными и маскулинными. В то же время избавление от привычных волос на лице может стать шоком - и для самого мужчины, и для окружающих. Кто-то при этом молодеет лет на 20 и теряет суровое обаяние, а кто-то становится гораздо опрятнее и симпатичнее. Кому борода идет, а кому нет? Посмотрев на эти снимки, можно попробовать вывести некоторые закономерности.