Парни пародируют девушек, которые выставляют банальщину в Instagram Все мы прекрасно знаем, что девушки обожают фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Вездесущий Instagram не перестает задавать тренды - а фотографии "инстаграмщиц" становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга. Американские друзья Стиви и Даг решили посмеяться над самыми типичными фото девушек - идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки. Так парни видят инстаграмщиц!