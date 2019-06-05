Удача улыбается далеко не всем: история успеха Марка Цукерберга

Новости шоу бизнеса: Имя этого молодого гения знает каждый. Но как же он добился такого огромного успеха?

Марк Цукерберг самый молодой бизнесмен в мире. Биография Марка Цукерберга вызывает огромный интерес не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Имя этого молодого юноши тесно связано с созданием самой крупной в мире социальной сети Facebook. Численность ее пользователей составляет более 1,3 млрд.

Марк Элиот Цукерберг родился 14 мая 1984 года в еврейской семье в городе Уайт-Плейнс штата Нью-Йорк. Когда Марку исполнилось 10 лет, когда он получил от отца в подарок компьютер. Отец показал ему базовые элементы языка программирования Atari BASIC. Также Марк начал самостоятельно изучать программирование, совершенствовать свои способности и воплощать свои знания в жизнь.

В 12-летнем возрасте Марк Цукерберг создал свой первый полноценный программный продукт ZuckNet. Все члены его семьи получили возможность общаться между собой на расстоянии.

В старшей школе Марк Цукерберг решил продолжать развивать свой талант программиста. С этой целью он поступил в престижную частную Академию Филлипса в Эксетере. Для дипломной работы он создал собственную программу распознавания музыкальных вкусов пользователей интернета Synapse. Позже эту программу у него хотела выкупить компания IT-Microsoft. Она предложила за нее 2 млрд долларов. Однако молодой Марк отказался. Он заявил: "Вдохновение не продается".

По окончанию старшей школы Марк Цукерберг неожиданно для всех поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с изучением психологии он продолжал совершенствовать программирование, не прекращая создавать свои собственные программы. На втором курсе Марк Цукерберг создал программу CoursеMatch.

В то время в Гарварде отсутствовала база данных с фотографиями студентов. Цукерберг предложил руководству университета создать подобную базу в интернете. Однако его предложение не поддержали. Тогда Марк взломал университетскую базу данных и создал свой сайт, где активно начал размещать фото студенток парами. Он предлагал отдать предпочтение одной из двух. Той, которая была более привлекательной по мнению посетителей. В результате Цукерберг привлек внимание огромного количества студенческой молодежи. На его сайте было более 500 посетителей. Разразился большой скандал и ресурс решили закрыть. Однако по просьбе студентов решение о закрытии сайта было отменено. Марк продолжал с успехом развивать его. В дальнейшем он превратился в глобальную социальную сеть Facebook.

На базе разработанного программного обеспечения Facemash Цукерберг создал такое грандиозное творение, как социальная сеть Facebook. Так студенты в стенах Гарвардского университета могли общаться по локальной сети.

Позже Цукерберг зарегистрировал свой проект и стал генеральным директором компании Facebook. Затем юный разработчик смог заинтересовать в проекте известных инвесторов. Они помогли Цукербергу развить социальную сеть до мирового уровня. Среди них оказались создатель программы для обмена файлами Napster Шон Паркер, создатель первой деловой соцсети Linkedin Рид Хоффман, а также сооснователь платежной системы Pay Pal Питер Тил. Именно он вложил в это дело полмиллиона долларов.

В 2005 году Марк Цукерберг приобрел домен facebook.com. Это стоило ему 200 тысяч долларов. В то время в социальной сети насчитывалось уже более 5 млн пользователей.

2007 год стал триумфальным для молодого гения. Microsoft оценил его проект в 15 млрд долларов. Спустя год в Дублине была открыта штаб-квартира компании, а еще через год, в 2009, Марк Цукерберг публично заявил о первой прибыли. В 2015 году Facebook занял второе место в мире по посещаемости. А молодой гений завоевал титул самого сверхуспешного бизнесмена в возрасте до 40 лет.

В июне 2017 года Марк Цукерберг сделал заявление о новом рекорде: число аккаунтов в Facebook достигло 2 млрд.

На начало 2019 года состояние молодого миллиардера составило 62, 5 млрд долларов. Это позволяет ему занять пятое место в рейтинге самых богатых и обеспеченных людей в мире.

Надо отметить, что огромный ущерб основателю Facebook нанес скандал с Саmbridge Analytica. В результате длительных судебных разбирательств Марк Цукерберг потерял 17 млрд долларов.

Для молодого гения увлечение программированием стало смыслом всей жизни. Его путь начался с создания пробной версии Facebook в студенческом общежитии. Создавая программу для студентов CourseMatch, он даже не мечтал о славе и богатстве. Цукерберг просто хотел объединить всех друзей. А в конечном итоге собрал вместе миллиарды жителей планеты.