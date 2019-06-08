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Суббота, 08.06.2019
Жизненный путь талантливого актера Олега Видова, сделавший карьеру в Голливуде
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Жизненный путь талантливого актера Олега Видова, сделавший карьеру в Голливуде

Главная идеология, которой придерживается Голливуд, - это кассовые сборы. Фильм должен давать прибыль - и все. Должны быть соблюдены этические нормы, высокая мораль, а за лучший труд, лучших актеров проголосует зритель своим долларом. И у очень хороших актеров очень хорошие гонорары, о которых только могли мечтать наши актеры. И многие стремились туда. Даже признанные и любимые у нас. Актер Олег Видов был скромным и деликатным человеком с внешностью героя-любовника. Он сумел сделать карьеру как в у себя на родине, так и на Западе, в отличие от других отечественных актеров, подавшихся в Голливуд.
spletnik.temaretik.com
Фото: spletnik.temaretik.com
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