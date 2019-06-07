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Пятница, 07.06.2019
Эксперты назвали Джорджа Клуни самым красивым мужчиной в мире
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Эксперты назвали Джорджа Клуни самым красивым мужчиной в мире

Сотрудники лондонского центра пластической хирургии составили рейтинг десяти самых красивых звезд-мужчин. Они руководствовались золотым сечением - гармонической пропорцией, которую загрузили в программу компьютерного картографирования. Измерения показали, что пропорции лица 56-летнего Джорджа Клуни на 91,86% соответствуют эталону.
spletnik.temaretik.com
Telegraf EPA
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Голливуд, Актеры, Знаменитости, Звезды, Джордж Клуни, Известные личности, George Clooney.
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