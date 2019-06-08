В прошлом преступник: 20-летний угонщик Мехи Аланте олучил контракт благодаря магшоту

Мехи был арестован в 2016 году за превышение скорости и угон автомобиля. Когда полиция опубликовала фотографию, его тут же прозвали "заключенным-милашкой". Благодаря тому, что у Мехи глаза разного цвета, он сразу стал популярным в интернете. В конечном итоге на него вышло агентство Claire’s Modeling Agency, которое базируется в Атланте.Контракт с модельным агентством был заключен несмотря на яркое преступное прошлое Мехи. С апреля по декабрь 2016 года его арестовывали пять раз - за угон автомобиля, нападение на женщину, взлом и сопротивление властям. Он также боится неприятностей из-за возможного нарушения условно-досрочного освобождения.Можно сказать, что Мехи пошел по стопам еще одного нарушителя закона, ставшего моделью.