Скачать
Суббота, 08.06.2019
В прошлом преступник: 20-летний угонщик Мехи Аланте олучил контракт благодаря магшоту
1 / 11

В прошлом преступник: 20-летний угонщик Мехи Аланте олучил контракт благодаря магшоту

Мехи был арестован в 2016 году за превышение скорости и угон автомобиля. Когда полиция опубликовала фотографию, его тут же прозвали "заключенным-милашкой". Благодаря тому, что у Мехи глаза разного цвета, он сразу стал популярным в интернете. В конечном итоге на него вышло агентство Claire’s Modeling Agency, которое базируется в Атланте.Контракт с модельным агентством был заключен несмотря на яркое преступное прошлое Мехи. С апреля по декабрь 2016 года его арестовывали пять раз - за угон автомобиля, нападение на женщину, взлом и сопротивление властям. Он также боится неприятностей из-за возможного нарушения условно-досрочного освобождения.Можно сказать, что Мехи пошел по стопам еще одного нарушителя закона, ставшего моделью.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мужчина, Северная Каролина, Парень, Популярный, Модельный контракт, Модельное агенство, Мехи Аланте Лаки, Магшоту, 20-летний угонщик, Преступник модель, В прошлом преступник, Популярный в интернете.
14:33 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь