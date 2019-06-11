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Идеал мужской красоты: какие были мужчины в разные времена (Фото)
Не только женская внешность оценивалась по определенным стандартам, типичным для того или иного времени. Мужчины также имеют слабость к моде и хотят выглядеть привлекательно. Писаные красавчики, денди, хиппи, бунтари, хипстеры и, наконец, ламберсексуалы. Стандарты мужской красоты сильно поменялись с начала XX века. Это продемонстрировали создатели YouTube-канала Сut. Они показали, какой стиль предпочитали мужчины в разные десятилетия XX века
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