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Вторник, 11.06.2019
Идеал мужской красоты: какие были мужчины в разные времена (Фото)
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Идеал мужской красоты: какие были мужчины в разные времена (Фото)

Не только женская внешность оценивалась по определенным стандартам, типичным для того или иного времени. Мужчины также имеют слабость к моде и хотят выглядеть привлекательно. Писаные красавчики, денди, хиппи, бунтари, хипстеры и, наконец, ламберсексуалы. Стандарты мужской красоты сильно поменялись с начала XX века. Это продемонстрировали создатели YouTube-канала Сut. Они показали, какой стиль предпочитали мужчины в разные десятилетия XX века
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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