Идеал мужской красоты: какие были мужчины в разные времена (Фото) Не только женская внешность оценивалась по определенным стандартам, типичным для того или иного времени. Мужчины также имеют слабость к моде и хотят выглядеть привлекательно. Писаные красавчики, денди, хиппи, бунтари, хипстеры и, наконец, ламберсексуалы. Стандарты мужской красоты сильно поменялись с начала XX века. Это продемонстрировали создатели YouTube-канала Сut. Они показали, какой стиль предпочитали мужчины в разные десятилетия XX века