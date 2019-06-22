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Суббота, 22.06.2019
Удивительное сходство: двойники знаменитых мужчин (Фото)
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Удивительное сходство: двойники знаменитых мужчин (Фото)

На планете 7 миллиардов жителей, так что для каждого из нас обязательно найдется похожий человек, а то и не один. И если из обычных людей мало кто станет целенаправленно охотиться за своим двойником, то черты знаменитостей выискивают всем миром, поэтому удачных совпадений известно много.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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