Удивительное сходство: двойники знаменитых мужчин (Фото)

На планете 7 миллиардов жителей, так что для каждого из нас обязательно найдется похожий человек, а то и не один. И если из обычных людей мало кто станет целенаправленно охотиться за своим двойником, то черты знаменитостей выискивают всем миром, поэтому удачных совпадений известно много.