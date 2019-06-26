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Среда, 26.06.2019
Самые мужественные воины, которые изменили ход истории
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Самые мужественные воины, которые изменили ход истории

На протяжении всей истории было много великих людей в различных областях человеческой деятельности - от науки до искусства, от философии до политики, от бизнеса до технологии, но ни один из этих великих людей не пролил больше крови, чем величайшие воины в истории.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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