Самые мужественные воины, которые изменили ход истории На протяжении всей истории было много великих людей в различных областях человеческой деятельности - от науки до искусства, от философии до политики, от бизнеса до технологии, но ни один из этих великих людей не пролил больше крови, чем величайшие воины в истории.