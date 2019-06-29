Сила воли: мужчина, который в 53 года взял себя в руки и похудел на 78 кг

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Жизнь бывшего военного из Англии Гэри Эдвардса складывалась не самым лучшим образом. В 1989 году он потерял брата, которого он очень любил, это было началом длинной черной полосы. В его жизни произошло еще много страшных событий, которые привели к алкоголизму и лишнему весу. Гэри на помощь пришла 16-летняя дочь, которая вдохновила отца на совершенно новую жизнь.

Долгое время военного Гэри Эдвардса преследовала череда страшных событий.

Через три года после потери брата мужчина попал в аварию, когда ехал на велосипеде. Он получил много травм, но эти переживания ушли на второй план, когда несколько дней спустя они с женой Венди потеряли новорожденного сына. Они пережили этот страшный момент и все стало налаживаться, но через год Гэри снова попал в ДТП. Водитель не заметил красный сигнал светофора и велосипедиста, который стоял возле самого ограждения. После полученных травм военный не смог продолжить службу и был уволен в запас.