Сила воли: мужчина, который в 53 года взял себя в руки и похудел на 78 кг

Жизнь бывшего военного из Англии Гэри Эдвардса складывалась не самым лучшим образом. В 1989 году он потерял брата, которого он очень любил, это было началом длинной черной полосы. В его жизни произошло еще много страшных событий, которые привели к алкоголизму и лишнему весу. Гэри на помощь пришла 16-летняя дочь, которая вдохновила отца на совершенно новую жизнь.
Долгое время военного Гэри Эдвардса преследовала череда страшных событий.
Через три года после потери брата мужчина попал в аварию, когда ехал на велосипеде. Он получил много травм, но эти переживания ушли на второй план, когда несколько дней спустя они с женой Венди потеряли новорожденного сына. Они пережили этот страшный момент и все стало налаживаться, но через год Гэри снова попал в ДТП. Водитель не заметил красный сигнал светофора и велосипедиста, который стоял возле самого ограждения. После полученных травм военный не смог продолжить службу и был уволен в запас.
Он не выдержал таких испытаний и решил залить горе алкоголем
Увлечение спиртными напитками продлилось долгие 19 лет, пока его 16-летняя дочь Кара не застукала папу в неприглядном состоянии. В тот момент девочка очень расстроилась, и эти эмоции заставили отца бросить вредную привычку. На следующий день после инцидента Гэри забыл о горячительных напитках и занялся своим здоровьем.
Из-за такого нездорового образа жизни Гэри сильно располнел
На тот момент Гэри весил 158 килограммов, которые отрицательно сказывались на его самочувствии и внешнем виде. Чтобы поскорее избавиться от лишнего веса мужчина примкнул к местной группе худеющих и стал активно бегать. Вначале он настолько стеснялся своего тела, что совершал пробежки только в темное время суток.
Спортзал стал для него вторым домом
Бывший военный хорошенько потрудился над своим телом и сейчас весит 80 килограммов. Ему удалось скинуть невероятные 78 килограммов и измениться до неузнаваемости.
В свои 53 года он пробежал уже два марафона и несколько полумарафонов
Единственной проблемой стали излишки кожи, которые невозможно убрать с помощью спорта
Убрать лишнее можно было только хирургическим путём, но операция стоила неподъёмных для семьи Гэри денег.
На помощь пришла благотворительная организация, которая поддерживает бывших военных
Теперь мужчина красив, подтянут, и самое главное, счастлив
История Гэри говорит о том, что не стоит отчаиваться, даже когда накрывает черная полоса. Он на своем примере показал, что в любой момент можно взять себя в руки и изменить не только своё тело, но и всю жизнь.