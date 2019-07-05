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Пятница, 05.07.2019
Талантливые актеры, которые никогда не удостаивались Оскара или Эмми
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Талантливые актеры, которые никогда не удостаивались Оскара или Эмми

Есть много талантливых актеров, которые никогда не получали Оскар или Эмми. Все эти награды – обычная часть знаменитых "крысиных бегов". Посмотрим правде в глаза - большинство таких наград политически мотивированы и нацелены на демонстрацию популярности. Они редко отражают то лучшее, что может предложить кино. Это не значит, что киноманы не настраиваются на волну Оскар или Эмми. В этом списке мы расскажем о талантливых актерах, которые подобрались очень близко к награде, но так ее и не получили. Предлагаем вашему вниманию список лучших актеров, которые никогда не получали Оскар или Эмми!
bugaga.ru
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