Талантливые актеры, которые никогда не удостаивались Оскара или Эмми

Есть много талантливых актеров, которые никогда не получали Оскар или Эмми. Все эти награды – обычная часть знаменитых "крысиных бегов". Посмотрим правде в глаза - большинство таких наград политически мотивированы и нацелены на демонстрацию популярности. Они редко отражают то лучшее, что может предложить кино. Это не значит, что киноманы не настраиваются на волну Оскар или Эмми. В этом списке мы расскажем о талантливых актерах, которые подобрались очень близко к награде, но так ее и не получили. Предлагаем вашему вниманию список лучших актеров, которые никогда не получали Оскар или Эмми!