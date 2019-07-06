Антипапа: кто такой Бальтазар Косса и почему он незаконно носил звание Папы Римского

1 Одним из таких людей и был неаполитанец Бальтазар Косса, позже известный как Иоанн XXIII. О том, как ему удалось стать главой Церкви и обо всех известных грехах этого человека (а их, между прочим, было больше 70!) читайте в нашем материале. История помнит имена десятков антипап, которые совершили множество грехов и с позором были изгнаны из церкви. Но некоторые из них - особенно жуткие и одиозные личности - сумели отличиться и прослыть в народе настоящими чудовища. К таким антипапам относится Иоанн XXIII. Родился он в 1370 году в семье графа острова Прочида. Все братья Бальтазара были пиратами, поэтому неудивительно, что уже в 13 лет он решил пойти по их стопам. Юному пирату очень нравилось плавать на галерах и грабить побережья, это буквально стало его главным увлечением. Но когда Бальтазару исполнилось 20 лет, его матушка потребовала прекратить заниматься пиратством - уж больно ей хотелось, чтобы хоть кто-то из детей взялся за ум. Тогда Косса забросил детское хобби и отправился в город получать образование. Кстати, в будущем всех братьев Бальтазара казнят через повешение, поэтому его мама своим запретом, можно сказать, спасла ему жизнь. Сам он в это время постигал науку на теологическом факультете Болонского университета. Бальтазар был парнем довольно коммуникабельным, наделенным лидерскими способностями. Благодаря этому уже скоро он стал предводителем "шайки" начинающих священников, которых в городе часто называли "Десятью дьяволами". В свободное от учебы время они промышляли хулиганством и ограблениями, а иногда - захаживали к женщинам.

2 Однажды очередная такая шалость обернулась для Бальтазара проблемами. Скрываясь от властей, юный теолог нашел убежище в месте, где уже пряталась Яндра делла Скала - красавица-ведьма, которую инквизиторы планировали сжечь на костре. Между молодыми людьми вспыхнули трепетные чувства, поэтому, когда их все же нашли и посадили в тюрьму, Бальтазар, не раздумывая, убил двух охранников ради спасения возлюбленной. Предполагаемый портрет Яндры делла Скалы После этого за будущим Папой началась настоящая охота. Каждый уголок города тщательно прочесывали - было приказано найти изменника и отправить его на костер. Тогда Бальтазар через старых знакомых передал весточку друзьям-пиратам, которые тут же прибыли в Болонью для его спасения. Дальше снова было море, пиратство, бунты, поджоги, убийства, ограбления и куча трупов. Казалось, что Бальтазар разгневал самого Господа - весь его флот однажды пошел ко дну. Тогда мужчина пообещал, что, добравшись до берега, обязательно станет священником. Однако вместо этого он попал в руки к еще одному атипапе - Урбану VI. Он был известен своим деспотичным характером, чрезмерной жестокостью, а также страстью к казням и пыткам. К слову, именно его правление в свое время положило начало Великому западному расколу. Урбан VI

3 Случилось так, что Урбан VI разглядел в Бальтазаре будущего приемника. Для проведения казней и пыток ему требовался помощник, и должность "садюги" досталась нашему герою. Когда Урбан умер, Бальтазар, на тот момент уже прославившийся своими "талантами", стал помощником Бонифация IX, который возвел его в кардинальский сан. Бальтазар Косса

4 Через год Бонифаций дал новому кардиналу ответственное поручение - усмирить жителей Болоньи, осмелившихся отсоединиться от папских владений. Бальтазар решил не пускать слезу по родине и усмирил своих соотечественников так, что Папа даже стал его побаиваться. В воспоминаниях секретаря Ватикана Дитриха фон Нима сказано: "В Болонье Коссе удалось совратить более 200 женщин. Любовницами его были замужние женщины, вдовы, девушки и монашки, жившие в монастырях. Некоторые из них любили его и добровольно становились его любовницами, но некоторые были грубо изнасилованы." Тем не менее за свои "заслуги" Бальтазар получил щедрое вознаграждение - теперь Болонья принадлежала ему. Вместе с этим он позаботился, чтобы его друзья, когда-то освободившее его из тюрьмы, также не остались в обиде. Ринери Гуинджи он сделал епископом, а совсем необразованный одноглазый Гуиндаччо Буонакорсо остался простым священником. Время шло и Бальтазару начали надоедать "мелкие делишки". Настала пора сыграть роль первого плана. Тогда в мире уже были два папы - один в Авиньоне, другой - в Риме. Поэтому наличие третьего папы практически никого не смутило. Но сразу же занимать эту высокую должность Бальтазар не рискнул. Он устроил все так, чтобы для начала папой стал Петр Филарг, получивший имя Александр V.

5 Александр носил тиару всего десять месяцев, так как скоропостижно скончался, предположительно, не без помощи Бальтазара. Тогда уже созревший пират снова созвал всех кардиналов и заявил, что готов стать новым Папой Римским под именем Иоанна XXIII. И стал. Карикатура на Иоанна XXIII - папа изображен в роли иудейского первосвященника, приговорившего Иисуса Христа к казни Но к счастью, возглавлять Церковь слишком долго ему не пришлось. Умные люди скоро заметили, что Святейший Отец Иоанн XXIII, мягко говоря, не самый хороший человек. В 1414 году он прибыл на Констанцский собор, целью которого было объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий западный раскол. Кстати, как раз тогда, под присмотром Иоанна, обвинили в ереси и сожгли на костре известного чешского проповедника Яна Гуса.