Аниме: самые красивые парни

1 Генджо Санзо (Genjo Sanzo) Сногсшибательный Генджо Санзо покоряет своей внешностью с первого взгляда. Это герой манги «Сайюки», состоящей из 4 частей. История о походе монаха буддизма Санзо и трёх екаев на Запад, чтобы победить опасного злодея Гю-Мао. Его добрые качества — это обман, он совсем не такой каким кажется изначально. Удивительно, но всегда печальное лицо не помешало Санзо попасть в список самых горячих парней аниме.

2 Фудзимия Ран (Ran Fujimiya) Фудзимия Ран — парень с окаменелым лицом, является одним из главных персонажей Weiss Kreuz. По сюжету он и ещё трое парней являются наёмными убийцами, наказывающими страшных преступников. Но Ран преследует совсем другую цель. Ему нужно отомстить за убитых родителей и спасти, лежащую в коме сестру. Виновник всего политик Такатори, проводивший махинации в банке, где работал отец Фудзимия, и решил убрать ненужных свидетелей. Так как Ран очень выносливый и внимательный воин, своих целей он добился, однако остался работать наёмным убийцей. И

3 Икуто Тсукиоми(Ikuto Tsukiyomi) 17-летний Икуто Тсукиоми учится в школе. Он очень высокий — 179 см и его тело в прекрасной форме. Икуто имеет уникальную возможность изменения Характера — он превращается в рысь. У него, как у кота, вырастают ушки, а рука становится похожей на лапу с металлическими когтями. При виде Икуто сердце бьётся быстрее. Он очень вдумчивый, заботливый и самоотверженный. Его облик милый и действительно сексуальный.

4 Тоя Киномото (Touya Kinomoto) Тоя Киномото — один из главных персонажей манги «Сакура». Тоя старший брат Сакуры, и часто над ней подшучивает. Как подобает любому красавчику, Тоя — спортсмен. Он отлично играет на рояле. Он учится в старших классах и часто меняет работу. Парень дико популярен среди девушек, но не имеет серьёзных отношений. До того как отдал свои магические силы, умел чувствовать магию в других и говорить с умершими людьми.

5 Фува Шо (Fuwa Sho) Фува Шо (Шотару)16-летний певец из романтической комедии «Не сдавайся». Фува очень самоуверенный персонаж, а потому ведёт себя очень нагло. Не смотря на то, что парень сам пишет музыку и тексты своих песен, порой он ленится работать. Сам, не подозревая того, любит девушку Кьёко, которая работала на трёх работах ради его блага, но которую обидел своими словами и отношением, как к прислуге. Но стоило ему увидеть, что девушка красива и ей уделяет внимание другой мужчина, начал ревновать. Его любимое занятие — поесть и посмотреть смешное шоу. В нем смешалось два человека: плохой парень и хороший, что и делает его красивой и желанной персоной.

6 Атобэ Кейго (Keigo Atobe) Атобэ Кейго красивый в своей силе. Он король тенниса и возглавляет школьный теннисный клуб Хетэя, не уступая своё место другим участникам, которых более 200. Также он президент школьного совета, занимается фехтованием и бальными танцами. Все его навыки и красота делают его влиятельным человеком в школе. Несмотря на эгоистичность характера, Атобэ сексуален и красив, а потому завоёвывает женские сердца.

7 Хаято Гокудера (Gokudera Hayato) 15-летний Хаято Гокудера с ростом 168 см родом из Италии. Он внебрачный ребёнок пианистки и женатого главы мафии, который впоследствии забрал Гокудера в свою семью, где уже была дочь Бьянка. Он отлично разбирается в бомбах и динамите, а спустя 10 лет станет страшной правой рукой 10 Боса Вонголы. Персонаж Хаято Гокудера постоянно участвует во всевозможных аниме опросах и занимает лидирующие позиции. Его лицо используется во всевозможных направлениях: от обычных брелоков до компьютерных игр.

8 Ичиго Курасаки (Kurosaki Ichigo) Яркий персонаж по имени Ичиго Курасаки запоминается зрителю в первую очередь ярко рыжими волосами, торчащими во все стороны. Он прилежный ученик и хороший сын своих родителей. С 4 лет мальчик занимается карате. С раннего детства видит и умеет общаться с призраками. Вначале его внешность была ничем не примечательна. Высокий худощавый парень в обтягивающей одежде, таких много. Но как только он стал синегами его тело стало мускулистое. Его причёска, собственный стиль и ум делают его очень привлекательным.

9 Хисока (Hisoka) Главный антагонист серии Хисока внешне напоминает шута. У него загримированное лицо. На правой щеке — красная звезда, на левой — зелёная слеза. Он вычурно одевается, порой даже в женскую одежду, или каблуки. Его волосы приподняты и слегка влажные у кончиков. Убивая сильнейших злодеев, кажется Хисока получает наивысшее удовольствие. Его эксцентричный внешний вид привлекает внимание, а характер вызывает бурю эмоций. А хорошее тело вызывает восторг.

10 Когами Шинья (Kougami Shinya) Когами Шинья (или Синъя Когами) — исполнительный сотрудник первой команды отдела уголовных расследований в Бюро Общественной Безопасности. Красивым этого героя делает идеальное тело, полученное в процессе жестоких и изнурительных тренировок, которые ему, к слову, приносят удовольствие. Его склад ума, коэффициент преступности, смекалка и уникальная память добавляют герою сексуальности.

11 Орихара Идзая (Izaya Orihara) Орихара Идзая (折原 臨也, Orihara Izaya) — мощный и опытный подпольный информационный брокер. Обычно он даёт информацию для собственного удовольствия и утверждает, что любит всю человеческую расу, кроме Шизуо Хейваджимы. Один из основных антагонистов в Durarara, также он один из основателей Amphisbaena и Heaven’s Slave, и участник Dollars.

12 Такседо Маск (Tuxedo Mask) Такседо Маск (タキシード仮面 Takishīdo Kamen) — близкий друг Сейлор Мун и других Сейлор Сенши, вместе с которыми он сражается и обеспечивает им защиту. Кстати, о самых красивых женских персонажей из аниме, на most-beauty.ru есть очень интересная статья.

13 Томоэ (Tomoe) Непревзойдённая внешность Томоэ заслужила множество поклонников, куда бы он ни шёл. Обычно он просто принимает внимание, отвергая любую более глубокую связь.

14 Канеки Кен (Ken Kaneki) Кен Канэки(金 木 研, Канеки Кен) — главный герой сериала «Токийский упырь». В настоящее время он муж Туки Кирисимы. Ранее он был студентом, изучавшим японскую литературу в Университете Камии, ведя относительно нормальную жизнь. Однако, это быстро изменилось после того, как в него был пересажен какухо Ризе Камисиро, и он превратился в одноглазого упыря. После того как он присоединился к Антейку в качестве официанта на полставки, он учится жить как упырь и в конце концов становится известен как Eyepatch (眼 帯, Gantai).

15 Леви Аккерман (Levi Ackerman) Леви Аккерман (リヴァイ・アッカーマン Rivai Akkāman) часто формально упоминается как капитан и широко известен как самый сильный солдат в мире. Читайте также: Самые красивые мужчины в мире.

16 Миямура Тораносукэ (Toranosuke Miyamura) Миямура Тораносукэ (宮村 虎之介 Miyamura Toranosuke) бывший вице-президент Харумы, президент Студенческого совета в течение срока его полномочий, а также вице-президент Клуба сверхъестественных исследований.

17 Броли (Broly) Броли (ブロリー Burorī) — светлокожий Сайян с тёмными глазами и чёрными колючими волосами, доходящими до середины спины с короткими челками, обрамляющими лоб. Является главным антагонистом в трилогии Броли о тройной угрозе.