Манприт Сингх: 24-летний мужчина в теле маленького мальчика Индийцу по имени Манприт Сингх (Manpreet Singh) исполнился 24 год, но при этом он выглядит как полугодовалый малыш. Односельчане считают его реинкарнацией индуистского бога, а вот врачи утверждают, что дело в расстройстве эндокринной системы.