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Подготовьтесь: моменты, которые должны насторажить парней на первом свидании

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Подготовьтесь: моменты, которые должны насторажить парней на первом свидании
12:41 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Как понять, кем девушка является на самом деле, рассказали психотерапевты и специалисты в сфере отношений.

  • 1

    Опаздывает без уважительной причины

    Девушки давно оставили за собой право опаздывать на свидания, но даже у них должны быть для этого уважительные причины. Попала в пробку, застрял ключ в замке, появились срочные дела - это уважительные причины. Заговорилась с подружкой по дороге, меняла макияж, забыла, на какое время назначено свидание и так далее - это причины, которые должны заставить вас задуматься, действительно ли спутница заинтересована в вас и отношениях с вами.

  • 2

    Ее действия противоречат словам

    Иногда девушки приписывают себе совершенно несвойственные им качества. Например, чтобы удивить своего кавалера на первом свидании, она может сказать, что является активным защитником окружающей среды, и вообще, экология беспокоит ее больше всего на свете.

    Что ж, это похвально, но если при этом девушка пьет кофе из бумажного стаканчика и использует соломинку, есть повод задуматься. Мы то знаем, что настоящие экофрендли придерживаются особых правил, среди которых, конечно же, запрет на использование одноразовой посуды.

  • 3

    Часто смотрит направо

    Психологи уверены, если человек смотрит вверх и вправо, он обращается к будущему, иными словами - придумывает ответ, а не вспоминает. На то, что собеседник задействовал свою визуальную память, может указывать взгляд влево или просто вверх. Но не стоит весь вечер изучать глазодвигательные реакции девушки, пытаясь поймать ее на лжи, иначе она определит исход этого свидания быстрее вас.

  • 4

    Вспоминает бывшего

    Если весь ваш вечер посвящен разговорам о бывшем, можете смело прощаться с этой барышней, ведь в будущем подобные беседы не прекратятся. При этом неважно, в каком именно свете ваша спутница отзывается об экс-бойфренд. Сам тот факт, что она говорит о нем на первом свидании с потенциальным новым возлюбленным, должен настораживать.

  • 5

    Винит себя во всех грехах

    "Я сама виновата…", "Я должна была…", "Если бы не я…", "Нужно было тогда поступить по-другому". Если вы слышите от девушки подобные фразы, лучше прекращайте с ней общение - поберегите свою психику.

    Как правило, то, что человек винит себя во всем, указывает на низкую самооценку, неумение брать на себя ответственность и менталитет жертвы. А это тип людей, мягко говоря, не самый приятный, и совместная жизнь с ними может обернуться проблемами.

  • 6

    Критикует все, что видит

    Еда в ресторане невкусная, погода за окном - ужасная, девушка за соседним столиком - болтливая, официант - невежливый. Если девушка бесконечно критикует друзей, знакомых, работу,что угодно - вполне вероятно, что будущем такой же критике подвергнетесь и вы.

    Начинать отношения с такой девушкой стоит только в том случае, если вы готовы жить с высокомерным и самовлюбленным партнером, который любит все контролировать и раздавать указания. Ну, в общем, стать подкаблучником. Кстати, они бывают очень забавными - убедитесь сами, оценив нашу подборку.

  • 7

    Все время жалуется

    Такие девушки встречаются довольно часто, и они даже чем-то похожи на предыдущий тип. Правда, в первом случае все вокруг подвергаются критике, а во втором - даже мелкая неприятность превращается в тотальную проблему.

    На первом свидании сложно понять: действительно ли перед вами человек, наполненный одним только негативом, или же у дамы просто выдался неудачный день. Но если спутница весь вечер жалуется, обсуждает работу персонала, смотрит направо и говорит, какой козел ее бывший, однозначно - бегите!

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