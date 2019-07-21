Топ-10 самых богатых гитаристов мира на 2019 год

Любите петь под гитару в хорошей компании? А некоторые музыканты умудрились заработать своим талантом огромное состояние. Гитаристы с мировым именем собирают концертные залы и получают за выступления головокружительные суммы. Шестиструнная подруга сделала их настоящими миллионерами. От Боба Дилана до Пола Маккартни: золотые струны щедро осыпают их дождем изобилия. Узнайте, кто из музыкантов сумел заработать баснословные деньги, играя на гитаре, из нашего материала. Они – богаты, успешны и знамениты благодаря мастерской игре на гитаре. Музыканты с мировым именем зарабатывают своим талантом миллионы, выступая перед огромными аудиториями на лучших сценах планеты. Их композиции живут в сознании поклонников и занимают высокие места в хит-парадах радиостанций.