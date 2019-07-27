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Суббота, 27.07.2019
"Клуб 27": музыканты, которые ушли из этой жизни слишком рано
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"Клуб 27": музыканты, которые ушли из этой жизни слишком рано

Легендарный Клуб 27 - так называют звезд музыки, которые покинули этот мир слишком молодыми, в возрасте до 28-ти лет. Термин Forever 27 Club появился в поп-культуре после смерти четырех музыкантов: Брайана Джонса, Джимми Хендрикса, Дженис Джоплин и Джима Моррисона, которые умерли в 1969-1971 годах. С того времени "членов" проклятого Клуба 27 значительно прибавилось (в настоящее время в этом списке числятся 49 фамилий). Предлагаем вам познакомится с мужчинами-музыкантами, которые покинули этот мир слишком рано.
fullpicture.ru
Фото: Twitter
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Знаменитости, Музыканты, Ушли из жизни, Клуб 27.
17:27 Сегодня Телеграф
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