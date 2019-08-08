Украинский Геркулес: история жизни богатыря Ивана Поддубного

1 Этот человек, в котором сочеталась сила Геркулеса и простодушие ребенка, родился в Российской империи, завоевал все возможные титулы у себя на родине, в Европе и Америке, а в конце жизни стал заслуженным мастером СССР. Он был любимцем миллионов, но при этом его судьба наполнена несчастьями и потерями, которые он с честью переносил. Родился богатырь 26 сентября (8 октября по новому стилю) 1871 года в украинской крестьянской семье, в селе Богодуховка на Полтавщине. Мужчины в роду Поддубных все были как на подбор — сильные и высокие, но Иван рос особенно крепким ребенком. От матери ему достался отличный музыкальный слух, который позже поражал многих, так как совершенно не сочетался с образом силача. Детство Поддубного было непростым — мальчик начал батрачить с 12 лет и с юных лет работал наравне со взрослыми мужчинами. Когда Ивану исполнилось 20, он неожиданно решил оставить крестьянский труд и отправился в Крым, в Севастополь. Многие биографы считают, что такое решение будущий атлет принял из-за несчастной любви — богатый сосед не дал согласие на брак с его дочерью из-за бедности жениха.

2 Имея могучее телосложение, Иван без проблем устроился в севастопольском порту грузчиком. Некоторое время спустя Поддубный переехал в Феодосию, где также устроился работать в морской порт. Парня вполне устраивала его профессия и жизнь и о большем бывший батрак не мог и мечтать. Но все изменилось в один день, когда в Феодосию приехал цирк Ивана Бескаравайного. В конце XIX и начале XX столетия ни одна уважающая себя цирковая труппа не обходилась без силачей и борцов, которые были героями мальчишек и предметом воздыхания девиц. В цирке Бескарвайного также были борцы, с которыми во время представлений предлагалось помериться силой и ловкостью всем желающим. Поддубный также решил попробовать свои силы в борьбе — он был уверен, что ничем не уступает плечистым парням в трико. Первый опыт закончился полным провалом — Иван проиграл поединок.

3 Поражение дало понять будущему чемпиону, что в борьбе далеко не все зависит от силы и ловкости. Иван осознал, что это целая наука и для того, чтобы добиться результатов, нужно много и упорно работать. Поддубный начал тренироваться в свободное от работы время, а также стал регулярно посещать выступления цирковых борцов, чтобы изучить их тактику. Вскоре молодой борец-аматор снова вышел на арену цирка, где смог победить нескольких известных борцов. Успехи Ивана не остались незамеченными и вскоре ему предложили работу в цирке Энрико Труцци. Таким образом, карьера Поддубного как спортсмена и циркового артиста началась только в 27 лет. В цирке борцы не только участвовали в поединках, они совмещали сразу несколько амплуа. Поддубный выбрал для себя силовые трюки, для которых он был создан самой природой. Коронным номером богатыря был выход с деревянным телеграфным столбом на плечах, на котором повисали с двух сторон по 10 добровольцев из зала. Иван не только стоял с этим невероятным грузом на плечах, но даже ходил по арене, вызывая неизменный восторг зрителей. Иногда столб не выдерживал и ломался и тогда представление было особенно зрелищным. Но, несмотря на успех в качестве силача, Поддубный видел себя только профессиональным борцом. Его коньком сперва была борьба на кушаках, традиционная для России и некоторых стран Азии, но потом борец заметил, что больший интерес у публики вызывает французская борьба, то есть вид единоборства, который мы сегодня называем борьбой греко-римской.

4 Поддубный быстро добился успеха во французской борьбе. В 1903 году его авторитет как спортсмена был настолько высок, что ему предложили представлять Россию на мировом чемпионате в Париже. В соревнованиях участвовали 130 атлетов, а условия были максимально жесткими. Каждый, кто проиграл хотя бы один поединок, сразу же выбывал. Российский борец, которого сразу же окрестили «Русским медведем», одержал победу над 11 серьезными соперниками. Казалось, победа совсем близка, но очередным противником Поддубного стал французский борец Рауль де Буше, имевший у себя на родине невероятную популярность. Этот бой был настолько неприятным для Ивана, что едва не заставил его разочароваться в борьбе. Поединки в начале XX века не лимитировались по времени и бороться можно было сколько угодно, до победы одного из соперников. Француз, увидев, что не имеет ни силового, ни технического преимущества перед «Русским медведем», начал просто избегать прямого контакта с соперником. Он просто убегал от Поддубного, не давая сделать захват.

5 Кроме этого оказалось, что де Буше нарушил правила и натер свое тело жиром. Но когда Поддубный указал на это судьям, те никак не отреагировали на это замечание. В итоге схватка, продлившаяся около часа, закончилась победой француза с формулировкой судей «за красивые и умелые уходы от острых приемов». Такое судейство возмутило даже французскую публику, а Поддубного так оскорбило, что он едва не завершил борцовскую карьеру. Коллегам и друзьям с большим трудом удалось отговорить Ивана от этого шага. Позже борец не раз сталкивался с человеческой подлостью в спорте, но уже относился к этому более философски. Для организаторов крупных соревнований Поддубный был проблемным участником. Честный и прямолинейный, он не признавал «покупных» схваток и не знал компромиссов. Дошло до того, что противники замышляли его убийство, но, к счастью, дальше планов дело не пошло.

6 С Раулем де Буше Поддубный встретился еще раз, уже на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Превосходство Ивана над французом было очевидно — 20 минут борец делал с соперником что хотел, подавляя все его инициативы и попытки сопротивляться. Схватка была остановлена судьями с безоговорочной победой Поддубного и униженный француз под свист покинул зал. Позже у де Буше случилась настоящая истерика, так как такого поражения он не знал за всю свою карьеру. Сегодня невозможно определить точное число титулов чемпиона мира, которые получал Поддубный. В то время чемпионаты с громкими названиями проходили как в столицах стран, так и в провинциальных городах. Поддубный побеждал на всех соревнованиях, но статистика его спортивной карьеры сохранилась лишь частично. Точно известно, что в период с 1905 по 1908 год борец выигрывал самое главное ежегодное мировое первенство, проходившее в Париже.

7 В 1910 году Иван Поддубный, которому на тот момент не было равных в мире, решил оставить спорт. Он приобрел в родной губернии землю и дом и начал заниматься сельским хозяйством. Но таланта к бизнесу у великого борца не было, а его супруга тратила деньги быстрее, чем они зарабатывались. В разгар Гражданской войны супруга Ивана собрала вещи и, прихватив несколько ценных медалей мужа, сбежала. В личной жизни Поддубному не везло. Еще работая в цирке, Иван познакомился с 40-летней венгерской канатоходкой, которая принимала его ухаживания, но затем предпочла другого ухажера. Затем силач едва не женился на юной гимнастке из своей труппы, но та разбилась насмерть, упав из-под купола цирка незадолго до намеченной свадьбы.

8 Первой женой богатыря стала та самая Антонина Квитко-Фоменко, которая, не стесняясь, тратила тяжело заработанные деньги Ивана, а затем обокрала его. В 1922 году Поддубный женился во второй раз, на матери своего коллеги циркового борца Ивана Машонина. На этот раз он нашел свое счастье и остаток жизни провел с Марией Семеновной, в любви и согласии. Вернуться в спорт Поддубного накануне Первой мировой войны вынудило мотовство первой жены. Борец снова начал выступать в цирке и его дела пошли в гору. Во время Гражданской войны Иван не оставил любимого дела и продолжил гастролировать. Так как он был вне политики и никогда не поддерживал ни одну из сторон, то его отлично встречали белые, красные и зеленые. Смелость Поддубного, который неоднократно пересекал фронты, однажды едва не стоила ему жизни. В Одессе его спутали с организатором еврейских погромов чекисты и чудом не расстреляли. В 1922 году атлет, которому исполнился 51 год, пришел устраиваться на работу в Московский цирк. На медосмотре врачи только диву давались — уже немолодой мужчина имел невероятную силу и отменное здоровье.

9 Поддубный был на хорошем счету у властей и даже получил в 1924 году разрешение на гастроли по Европе и США. В Америке правила борьбы серьезно отличались от европейских — там поединки проходили с минимальными ограничениями, почти как бои без правил. Но Иван Максимович быстро освоился в новой среде и вскоре ему аплодировали стоя в Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Непобедимый на ковре атлет был предельно наивен, чем всегда пользовались многочисленные негодяи, крутившиеся возле знаменитостей. В США организаторы боев обманули Поддубного и не выплатили ему солидные гонорары, когда он уезжал домой. Возвращался в Советскую Россию титулованный спортсмен с победами, но без денег. Вернувшись из-за океана, Поддубный снова объявил о завершении карьеры и решил заниматься популяризацией греко-римской борьбы среди молодежи. Но борец снова не выдержал и вернулся к поединкам. Известно, что последний раз Иван Максимович боролся в 1941 году, когда ему уже было 70 лет. Это не имеющий аналогов факт спортивного долголетия и рекорд, не побитый до сих пор. В конце 30-х годов заслуги Поддубного перед советским спортом были оценены и борца наградили орденом Трудового Красного Знамени. С этой высокой наградой Поддубный не расставался никогда, что едва не стоило ему жизни во время немецкой оккупации.

10 Выйдя на пенсию, спортсмен выбрал для жизни маленький городок Ейск у Азовского моря. Годы давали о себе знать — у старого борца начались проблемы с сердцем. Официальную медицину Иван Максимович не признавал и лечился народными средствами. Когда к Ейску начали подходить немецкие войска, заслуженному спортсмену предложили уехать в эвакуацию, но он отказался, сказав, что жить ему осталось немного и бояться кого-либо никакого смысла нет. Вскоре Поддубного с советским орденом на груди задержал на улице немецкий патруль. Оккупанты были так поражены, увидев мировую легенду, что не тронули старика и даже разрешили ходить с орденом и далее. Также немцы решили помочь пенсионеру свести концы с концами и устроили его маркером в офицерскую бильярдную. Кроме этого, Иван Максимович подрабатывал вечерами вышибалой в ресторане, где отдыхали захватчики. Так в оккупированном Ейске стала привычной абсурдная ситуация, когда мощный усатый старик с советским орденом на груди выкидывал из заведения перепивших немцев. Покидая Ейск, немцы предложили Поддубному ехать с ним, чтобы он мог тренировать в Германии немецких атлетов, но борец отказался. Советские органы тщательно проверили деятельность бывшего чемпиона на оккупированных территориях, но, как ни странно, не нашли признаков измены родине.