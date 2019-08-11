Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы

Как наличие ребенка влияет на мужчину: пример бывшего скинхеда

Смотрите фото (11)
Как наличие ребенка влияет на мужчину: пример бывшего скинхеда
20:56 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Бывший скинхед стал отцом и удалил татуировки.

Познакомьтесь с Брайаном Уиднером (Bryon Widner), который по собственному признанию был когда-то полным ненависти «пограничным социопатом» с ненасытной жаждой к насилию. Лицо и тело его сплошь покрыты татуировками разного размера с нацистской символикой.

В 2006 году Джули (член Национального союза) и Брайан (основатель банды скинхедов «Винлэндерс») поженились и решили оставить позади расистское прошлое и покинули движение. У них родился ребенок. Дети Джули приняли Брайона как родного отца.

Но от прошлого нельзя было избавиться, просто забыв о нем: все тело, в том числе лицо и кисти рук Брайана были покрыты татуировками: окровавленные лезвия, свастики, черепа, кресты, надпись «HATE» (ненависть) на пальцах… Уиднер не мог устроиться на работу, потому что везде на него смотрели как на чудовище.

Руки Брайана Уиднера полностью покрыты татуировками. 1 августа 2011 года.

Уиднер показывает фотографию с ним и Джули.

Пара обшарила интернет в поисках способов удаления татуировок на лице, но такие татуировки — нечастое явление, и очень немногие врачи имели опыт проведения требуемых для удаления хирургических операций. И главная проблема заключалась в том, что семья просто не могла себе этого позволить: у них не было денег и страховки.

Брайан был готов облить лицо кислотой, когда Джули решилась обратиться к своим бывшим заядлым врагам и связалась с Дэрилом Дженкинсом из антифашистской организации Филадельфии. Несмотря на длительную вражду, он услышал Джули и понял, что должен помочь, невзирая на то, кем она и ее муж были раньше. И посоветовал им обратиться в Южный центр правовой защиты нищеты (SPLC).

Брайон Уиднер на крыльце своего дома.

Туда обращается много людей, которые заявляют, что хотят покинуть организации, исповедующие нетерпимость. Но многие из них находятся в безвыходном положении, и когда им помогают выбраться, снова возвращаются в организации. Некоторые же просто ведут дезинформацию через таких «агентов».

Четырехлетний сын Брайана Уиднера Тирсон. Имя сыну давали, когда Брайан еще увлекался скандинавской мифологией, возглавляя банду. К сожалению, нельзя просто так взять и переименовать сына, скажем, в Эдди.

После долгих поисков SPLC нашел организацию по защите прав человека, через которую связался с донором, согласившимся финансировать операцию, при условии что Брайан Уиднер устроится на работу или пойдет учиться в колледж. На такие условия было легко согласиться, ведь он хотел того же.

Брайон Уиднер с сыном.

Доктор Брюс Шек, глава отделения пластической хирургии в медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле взялся за эту сложную операцию. Доктор объяснил семье Уиднеров, что операций будет несколько, и они будут проводиться при помощи лазера. И сказал, что удалять татуировки будет очень больно — намного больнее, чем наносить.

Падчерица Уиднера девятилетняя Изабелла у окна дома.

Всего Брайан Уиднер перенес 25 сеансов за 16 месяцев. На его операциях присутствовала съемочная группа, которая снимала о нем фильм. Снимали все — и его повседневную жизнь, и то, как он кричал от боли на операционном столе. Но Уиднеру было все равно: если такова расплата за его грехи, он готов принять ее. И еще он надеялся, что посмотрев этот фильм, какой-нибудь подросток передумает становиться скинхедом.

Сейчас из-за перенесенных операций мужчина страдает от мигреней и ему противопоказано долго находиться на солнце, но он не расстраивается: "Это не такая большая плата за то, чтобы снова чувствовать себя человеком".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Ребенок, Мужчина, Скинхед, Брайан Уиднер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
03 Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
05 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гватемала выбирает президента
Гватемала выбирает президента
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь