Как наличие ребенка влияет на мужчину: пример бывшего скинхеда

Новости шоу бизнеса:Бывший скинхед стал отцом и удалил татуировки.

Познакомьтесь с Брайаном Уиднером (Bryon Widner), который по собственному признанию был когда-то полным ненависти «пограничным социопатом» с ненасытной жаждой к насилию. Лицо и тело его сплошь покрыты татуировками разного размера с нацистской символикой.

В 2006 году Джули (член Национального союза) и Брайан (основатель банды скинхедов «Винлэндерс») поженились и решили оставить позади расистское прошлое и покинули движение. У них родился ребенок. Дети Джули приняли Брайона как родного отца.

Но от прошлого нельзя было избавиться, просто забыв о нем: все тело, в том числе лицо и кисти рук Брайана были покрыты татуировками: окровавленные лезвия, свастики, черепа, кресты, надпись «HATE» (ненависть) на пальцах… Уиднер не мог устроиться на работу, потому что везде на него смотрели как на чудовище.

Руки Брайана Уиднера полностью покрыты татуировками. 1 августа 2011 года.

Уиднер показывает фотографию с ним и Джули.

Пара обшарила интернет в поисках способов удаления татуировок на лице, но такие татуировки — нечастое явление, и очень немногие врачи имели опыт проведения требуемых для удаления хирургических операций. И главная проблема заключалась в том, что семья просто не могла себе этого позволить: у них не было денег и страховки.

Брайан был готов облить лицо кислотой, когда Джули решилась обратиться к своим бывшим заядлым врагам и связалась с Дэрилом Дженкинсом из антифашистской организации Филадельфии. Несмотря на длительную вражду, он услышал Джули и понял, что должен помочь, невзирая на то, кем она и ее муж были раньше. И посоветовал им обратиться в Южный центр правовой защиты нищеты (SPLC).

Брайон Уиднер на крыльце своего дома.

Туда обращается много людей, которые заявляют, что хотят покинуть организации, исповедующие нетерпимость. Но многие из них находятся в безвыходном положении, и когда им помогают выбраться, снова возвращаются в организации. Некоторые же просто ведут дезинформацию через таких «агентов».

Четырехлетний сын Брайана Уиднера Тирсон. Имя сыну давали, когда Брайан еще увлекался скандинавской мифологией, возглавляя банду. К сожалению, нельзя просто так взять и переименовать сына, скажем, в Эдди.

После долгих поисков SPLC нашел организацию по защите прав человека, через которую связался с донором, согласившимся финансировать операцию, при условии что Брайан Уиднер устроится на работу или пойдет учиться в колледж. На такие условия было легко согласиться, ведь он хотел того же.

Брайон Уиднер с сыном.

Доктор Брюс Шек, глава отделения пластической хирургии в медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле взялся за эту сложную операцию. Доктор объяснил семье Уиднеров, что операций будет несколько, и они будут проводиться при помощи лазера. И сказал, что удалять татуировки будет очень больно — намного больнее, чем наносить.

Падчерица Уиднера девятилетняя Изабелла у окна дома.

Всего Брайан Уиднер перенес 25 сеансов за 16 месяцев. На его операциях присутствовала съемочная группа, которая снимала о нем фильм. Снимали все — и его повседневную жизнь, и то, как он кричал от боли на операционном столе. Но Уиднеру было все равно: если такова расплата за его грехи, он готов принять ее. И еще он надеялся, что посмотрев этот фильм, какой-нибудь подросток передумает становиться скинхедом.

Сейчас из-за перенесенных операций мужчина страдает от мигреней и ему противопоказано долго находиться на солнце, но он не расстраивается: "Это не такая большая плата за то, чтобы снова чувствовать себя человеком".