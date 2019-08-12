Мужская мода: ТОП-8 способов носить оксфордскую рубашку

Новости шоу бизнеса:Именно шотландские фабрики экспериментировали в поисках "фирменных" тканей и стиля для самых знаменитых в то время университетов.

С брюками-чинос

Оксфордская рубашка смотрится опрятно. Она была частью униформы игроков в поло. В 1970-х годах Ralph Lauren заставил всех взглянуть на неё по-новому, соединив с ещё одним обязательным атрибутом Лиги Плюща и создав образ человека, который учится в университете с отличием. Легкие чинос нейтрального или пастельного оттенка смотрятся лучше всего. Никогда не надевайте красные брюки!

С вязаным свитером

В отличие от строгих твиловых рубашек у оксфордских более грубая структура, что делает их отличным партнером для трикотажа, в который можно буквально вцепиться зубами. Лучше всего смотрится свитер средней по объему или грубой вязки, надетый поверх оксфордской рубашки.

Расстегнутая поверх футболки

До того, как стать самостоятельным предметом одежды, футболки носили под рубашку, так что этот стильный прием – хотя и популяризованный Куртом Кобейном и скейт-культурной 1990-х – является более винтажным, чем вы могли бы подумать. Несмотря на моду велик шанс, что вы будете выглядеть, как подросток, а не как модель с показа Гоши Рубчинского, так что позаботьтесь о том, чтобы футболка была простой, а рубашка – не мешковатой, а весь образ не казался велик вам на пару лет.

С технологичной курткой

Один из основных плюсов оксфордской рубашки – в её универсальность. Врожденная аккуратность и опрятность вполне сочетаются с одеждой, которую надевают не на лекции, а для других ситуаций и мест. Попробуйте надеть клетчатую рубашку или рубашку глубоких осенних цветов под парку или куртку-бомбер. В таком виде вы будете выглядеть прилично и в кампусе, и за городом.

С костюмом





Пуристы поспорили бы с этим, но носить оксфордскую рубашку с костюмом – вовсе не преступление. Конечно, воротничок с пуговицами смотрится не слишком строго, но вы уже в курсе, что костюмы тоже становятся всё более casual, они теряют свою строгость, так что носить их можно и в менее официальной обстановке. Одно условие: при сочетании с оксфордской рубашкой костюм должен тоже быть casual, так что не надевайте такую рубашку к супер-гладкому костюму из шерсти и шелка.

С костюмным пиджаком

Если при мысли о нарушении портновского кодекса вас прошибает холодный пот, замените костюм-двойку на отдельные его части, чтобы удачно сочетать с оксфордской рубашкой. Это более повседневный и менее официальный вариант, который лучше сочетается с фактурой ткани и воротничком с пуговицами. Как и в случае с костюмом-двойкой, подберите материал (шерсть, твид, хлопковый твил, вельвет), которые подчеркивают фактуру рубашки, а не скрывают её.

С грубой одеждой

Хотя по покрою рубашка ближе к футболке и даже нижнему белью, она уместна в образе с вещами, куда более грубыми, чем костюм. Создайте образ водителя грузовика в американском стиле и наденьте оксфордскую рубашку с футболкой и джинсами, затем добавьте куртку с отложным воротником. Закончите образ трехдневной щетиной и кожаными рабочими ботинками. И ни в коем случае не надевайте кепку водителя грузовика!

С водолазкой

А вот здесь будьте осторожны. Образ "учителя рисования" может быть удачным, если он собран правильно. Используйте этот образ, чтобы получить восхитительный вид, который никого не оставит равнодушным. Секрет в том, чтобы все вещи, которые вы используете для многослойного образа, были вам по размеру. Начните с водолазки – лучше, если она будет из тонкой шерсти мериноса (средняя толщина тоже подойдет, но не больше!). Водолазка должна быть однотонной и должна быть облегающей. Затем наденьте оксфордскую рубашку, цвет которой находится в том же спектре. Полосы, пастельные оттенки и всё такое прочее сразу же делают образ безнадежно испорченным.