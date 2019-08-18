Известные мужчины, которые полюбили простых стюардесс

1 Биньямин Нетаньяху и Сара Бен-Арци Их знакомство состоялось не в небе, а лишь на пути к нему. Девушка готовилась стать психологом и одновременно работала бортпроводницей. В амстердамском аэропорту Сара Бен-Арци в прямом смысле сбила с ног Биньямина Нетаньяху, когда тот выбирал что-то в магазине duty free. Кажется, именно в тот момент они оба почувствовали симпатию друг к другу. Сам премьер-министр Израиля после говорил, что это была настоящая любовь с первого взгляда. Ради Сары Биньямин Нетаньяху расстался со своей второй женой и вот уже 28 лет счастлив рядом с очаровательной стюардессой.

2 Пол Китинг и Аннита ван Лерсел Будущий премьер-министр Австралии увидел голландскую стюардессу Анниту ван Лерсел на борту самолета, направлявшегося в Бангкок. Он моментально понял, что перед ним стоит необыкновенная девушка, ради которой он уже готов свернуть горы. На протяжении полета он пользовался каждым удобным случаем, чтобы пообщаться с девушкой, а после уже не оставлял ее своим вниманием. Правда, первое время Аннита держалась очень стойко: на свидания идти отказывалась, подарки не принимала, а во время рейсов, если на борту находился Пол Китинг, была подчеркнуто деловита и холодна. Но однажды, услышав очередное предложение Пола, девушка вдруг сказала «да», не смущаясь присутствием пассажиров. Они вместе 44 года, вырастили четверых детей и не перестают благодарить судьбу за свою встречу в небесах.

3 Роман Абрамович и Ирина Маландина Они познакомились на борту самолета, направлявшегося в Германию. В то время Роман Абрамович еще не был так известен и богат, как сейчас, но уже состоял в браке с Ольгой Лысовой. Но начинающий бизнесмен влюбился в очаровательную бортпроводницу и уже через несколько месяцев назвал ее своей женой, вступив в законный брак. Они прожили вместе 16 лет, стали родителями пятерых детей. Несмотря на то, что их брак распался, бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения и оба принимают участие в воспитании детей.

4 Хосе Каррерас и Джутта Джаггер Роман испанского тенора и австралийской стюардессы начался в самолете, но должны были пройти долгие годы, прежде чем Хосе Каррерас повел возлюбленную под венец. В момент знакомства с Джуттой певец был женат, однако это не помешало ему добиться взаимности. Впрочем, вскоре сама девушка ушла от певца, устав ждать, пока он решит развестись с первой супругой. Джутта вышла замуж, но спустя десять лет оставила супруга. Вскоре ее роман с Хосе вспыхнул с новой силой. В 2003 году она переехала к Хосе Каррерасу вместе с детьми. В 2006 влюбленные зарегистрировали свой брак, но уже спустя пять лет семья распалась.

5 Генри Фонда и Ширли Адамс Известный американский актер в 1962 году на премьере фильма «Самый длинный день» познакомился с Ширли Адамс. Девушка была сиротой и работала моделью и стюардессой. Вскоре Генри Фонда стал летать исключительно теми рейсами, на которых бортпроводницей была Ширли. Он снял для них дом, а Ширли Адамс оставила работу, чтобы больше времени проводить с человеком, которого полюбила. Она была младше Генри на 27 лет, но не скрывала своих чувств и своего восхищения в отношении супруга. Ширли ездила с Генри Фондой на съемки, ухаживала за ним, когда супруг болел, она же была рядом в тот день в 1982 году, когда актера не стало.

6 Андреас Папандреу и Димитра Лиани Греческому премьер-министру было уже почти 70, когда во время полета из Греции в Пекин на борту самолета он влюбился в красавицу Димитру. Для Андреаса Папандреу это была его лебединая песня. 35-летняя стюардесса целиком завладела сердцем политика. Он оставил свою первую жену, с которой прожил в браке 38 лет, и уже через несколько месяцев после знакомства женился на бортпроводнице. Они прожили в браке 7 лет, до самой смерти политика.