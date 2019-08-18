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Известные мужчины, которые полюбили простых стюардесс

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Известные мужчины, которые полюбили простых стюардесс
21:15 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Многие мужчины, почувствовавшие симпатию к девушке где-то между небом и землёй, готовы связать себя узами брака со стюардессой едва ли не сразу после посадки.

  • 1

    Биньямин Нетаньяху и Сара Бен-Арци

    Их знакомство состоялось не в небе, а лишь на пути к нему. Девушка готовилась стать психологом и одновременно работала бортпроводницей. В амстердамском аэропорту Сара Бен-Арци в прямом смысле сбила с ног Биньямина Нетаньяху, когда тот выбирал что-то в магазине duty free. Кажется, именно в тот момент они оба почувствовали симпатию друг к другу. Сам премьер-министр Израиля после говорил, что это была настоящая любовь с первого взгляда. Ради Сары Биньямин Нетаньяху расстался со своей второй женой и вот уже 28 лет счастлив рядом с очаровательной стюардессой.

  • 2

    Пол Китинг и Аннита ван Лерсел

    Будущий премьер-министр Австралии увидел голландскую стюардессу Анниту ван Лерсел на борту самолета, направлявшегося в Бангкок. Он моментально понял, что перед ним стоит необыкновенная девушка, ради которой он уже готов свернуть горы. На протяжении полета он пользовался каждым удобным случаем, чтобы пообщаться с девушкой, а после уже не оставлял ее своим вниманием. Правда, первое время Аннита держалась очень стойко: на свидания идти отказывалась, подарки не принимала, а во время рейсов, если на борту находился Пол Китинг, была подчеркнуто деловита и холодна. Но однажды, услышав очередное предложение Пола, девушка вдруг сказала «да», не смущаясь присутствием пассажиров. Они вместе 44 года, вырастили четверых детей и не перестают благодарить судьбу за свою встречу в небесах.

  • 3

    Роман Абрамович и Ирина Маландина

    Они познакомились на борту самолета, направлявшегося в Германию. В то время Роман Абрамович еще не был так известен и богат, как сейчас, но уже состоял в браке с Ольгой Лысовой. Но начинающий бизнесмен влюбился в очаровательную бортпроводницу и уже через несколько месяцев назвал ее своей женой, вступив в законный брак. Они прожили вместе 16 лет, стали родителями пятерых детей. Несмотря на то, что их брак распался, бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения и оба принимают участие в воспитании детей.

  • 4

    Хосе Каррерас и Джутта Джаггер

    Роман испанского тенора и австралийской стюардессы начался в самолете, но должны были пройти долгие годы, прежде чем Хосе Каррерас повел возлюбленную под венец. В момент знакомства с Джуттой певец был женат, однако это не помешало ему добиться взаимности. Впрочем, вскоре сама девушка ушла от певца, устав ждать, пока он решит развестись с первой супругой. Джутта вышла замуж, но спустя десять лет оставила супруга. Вскоре ее роман с Хосе вспыхнул с новой силой. В 2003 году она переехала к Хосе Каррерасу вместе с детьми. В 2006 влюбленные зарегистрировали свой брак, но уже спустя пять лет семья распалась.

  • 5

    Генри Фонда и Ширли Адамс

    Известный американский актер в 1962 году на премьере фильма «Самый длинный день» познакомился с Ширли Адамс. Девушка была сиротой и работала моделью и стюардессой. Вскоре Генри Фонда стал летать исключительно теми рейсами, на которых бортпроводницей была Ширли. Он снял для них дом, а Ширли Адамс оставила работу, чтобы больше времени проводить с человеком, которого полюбила. Она была младше Генри на 27 лет, но не скрывала своих чувств и своего восхищения в отношении супруга. Ширли ездила с Генри Фондой на съемки, ухаживала за ним, когда супруг болел, она же была рядом в тот день в 1982 году, когда актера не стало.

  • 6

    Андреас Папандреу и Димитра Лиани

    Греческому премьер-министру было уже почти 70, когда во время полета из Греции в Пекин на борту самолета он влюбился в красавицу Димитру. Для Андреаса Папандреу это была его лебединая песня. 35-летняя стюардесса целиком завладела сердцем политика. Он оставил свою первую жену, с которой прожил в браке 38 лет, и уже через несколько месяцев после знакомства женился на бортпроводнице. Они прожили в браке 7 лет, до самой смерти политика.

  • 7

    Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр

    Известный актер и темнокожая бортпроводница познакомились в одном из ночных клубов Лондона в 1987 году, однако женой Роберта Де Ниро Грейс стала лишь спустя 10 лет. Многим их отношения казались идеальными, но на самом деле супруги часто конфликтовали по самым разным поводам. При этом они прожили вместе почти 20 лет и расстались в 2018 году.

Знаменитые мужчины, которые заработали репутацию ловеласов

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