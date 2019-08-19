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Знаменитые актеры, о смерти которых вы точно не знали

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Знаменитые актеры, о смерти которых вы точно не знали
11:10 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Подборка самых шокирующих безызвестных смертей среди актеров.

  • 1

    Майкл Дункан (1957 - 2012)

    Майкл Дункан, несмотря на здоровый вид, не смог дотянуть до преклонных лет. Когда актеру было 54 года, у него случился сердечный приступ, после которого он так и не смог оправиться.

    Свою карьеру Дункан начинал как вышибала в чикагском клубе, затем Майкла взял в телохранители хип-хоп исполнитель Notorius BIG в Лос Анджелесе. Дебютом на большом экране для здоровяка стал знаменитый "Армагеддон" с Бэном Афлеком и Брюсом Уиллисом. Кстати, благодаря знакомству с последним карьера Майкла сложилась так, как сложилась.

    Самые яркие роли актера - это заключенный Джон Коффи из "Зеленой мили" и Фрэнки Фигс из фильма "Девять ярдов".

  • 2

    Гарольд Рамис (1944 - 2014)

    Участник команды охотников за привидениями не только был талантливым актером. Из-под его пера вышли сценарии многих легендарных фильмов: "День сурка", "Анализируй это", "Лучше не бывает" и в том числе вышеупомянутые "Охотники за привидениями". По какой-то причине смерть Гарольда осталась без должного внимания СМИ и многие до сих пор не в курсе, что создателя культовых комедий больше с нами нет. Гарольд Рамис скончался от аутоиммунного васкулита.

  • 3

    Боб Хокинс (1942 - 2014)

    Веселый коротышка с южными корнями известен не только, как харизматичный гангстер из фильма Роберта Земекиса "Кто подставил Кролика Роджера?". Боб был талантлив во всем, что касалось производства кино: он был успешен и как режиссер, и как сценарист, и как продюсер.

    Хокинс скончался от воспаления легких во время борьбы с прогрессирующим "Паркинсоном".

  • 4

    Ричард Кил (1939 - 2014)

    Ричард правильно выбрал свою профессию, ведь актера с такой выдающейся внешностью зритель уж точно должен запомнить. Так и случилось! Самая яркая роль Кила - Челюсти из Бондианы. Он появляется в двух эпизодах: "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979). Всего на счету Ричарда более 70-ти фильмов и ТВ-сериалов.

    В возрасте 75-лет актер скоропостижно скончался в одной из больниц города Фресно от инфаркта миокарда на фоне хронической коронарной недостаточности.

  • 5

    Райан Данн (1977 - 2011)

    Странно, но на данный момент Райан - единственный мертвый член команды безбашенных "Чудаков", которых показывали на MTV.

    Райан разбился на своем автомобиле, влетев в лесополосу. В ту ночь он забрал с собой еще и своего друга, который был пассажиром. Экспертиза установила, что водитель был пьян и в момент аварии скорость его автомобиля достигла 225 километров в час. После смерти Данна, безутешные друзья из "Чудаков" посвятили ему фильм "Несносный дед".

  • 6

    Дэвид Граф (1950 - 2001)

    К сожалению, ты не обознался. Это тот самый сержант Юджин Теклбери из "Полицейской академии".

    Актер неожиданно скончался на семейном празднике, когда ему было 50 лет. Графу резко стало плохо прямо на чьей-то свадьбе и сердце просто не выдержало. Примечательно, но и отец и его дед умерли так же резко от сердечного приступа в том же возрасте, что и Дэвид.

  • 7

    Джон Риттер (1948 - 2003)

    Завсегдатая комедий 90-х тоже уже давно нет среди нас. Если ты пытаешься вспомнить, где именно ты его видел, то даже не пытайся достать из чертогов разума что-то одно. "Трудный ребенок", "Оно", "Клиника", "МЭШ", "Плохой Санта" - во всех этих фильмах и шоу снимался Джон Риттер.

    На съемках сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" актер почувствовал себя плохо. Сначала он пожаловался на боли в сердце, затем упал в обморок и впал в кому. Вечером того же дня он скончался в больнице от расслоения аорты.

  • 8

    Алексей Фомкин (1969 - 1996)

    Звезда "Ералаша" и, что самое главное, Коля Герасимов из "Гостьи из будущего" подавал большие надежды, но из-за съемок в киножурнале актер стал отставать в школе и в итоге вместо аттестата получил справку "прослушал".

    В последствии молодой Фомкин сыграл еще одну главную роль в фильме "На своей земле", но после этого все приглашения от киноделов резко прекратились, поэтому молодой актер решил пойти в армию. Как назло, именно в этот момент его начали разыскивать режиссеры, но принять их предложения он уже не мог.

    После армии Алексей устроился на работу в МХАТ, но был уволен за прогулы. Неудача за неудачей - и вот бывшая звезда оказывается в деревне во Владимирской области. Там он познакомился с женой и переехал во Владимир. Жизнь наладилась не на долго: во время праздника в доме друзей Фомкиных случился пожар, выбраться из которого не смог лишь Алексей.

  • 9

    Егор Клинаев (1999 - 2017)

    Талантливый молодой актер и музыкант только начал делать успехи в карьере: он уже снялся в "Физруке" и ждал, когда вот-вот в эфире появится редкий по качеству для российского ТВ сериал Семена Слепакова "Домашний арест". В нем Клинаев сыграл сына одного из главных героев.

    Мечты о радужном будущем резко оборвались на МКАД: Егор вышел на дорогу, чтобы помочь жертвам другого ДТП, когда в него влетел невнимательный водитель.

Не грабитель, а благородный разбойник: трагическая история Джулиано Сальваторе

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Мужчины, Актеры, Знаменитости, Смерть.
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