Знаменитые актеры, о смерти которых вы точно не знали

1 Майкл Дункан (1957 - 2012) Майкл Дункан, несмотря на здоровый вид, не смог дотянуть до преклонных лет. Когда актеру было 54 года, у него случился сердечный приступ, после которого он так и не смог оправиться. Свою карьеру Дункан начинал как вышибала в чикагском клубе, затем Майкла взял в телохранители хип-хоп исполнитель Notorius BIG в Лос Анджелесе. Дебютом на большом экране для здоровяка стал знаменитый "Армагеддон" с Бэном Афлеком и Брюсом Уиллисом. Кстати, благодаря знакомству с последним карьера Майкла сложилась так, как сложилась. Самые яркие роли актера - это заключенный Джон Коффи из "Зеленой мили" и Фрэнки Фигс из фильма "Девять ярдов".

2 Гарольд Рамис (1944 - 2014) Участник команды охотников за привидениями не только был талантливым актером. Из-под его пера вышли сценарии многих легендарных фильмов: "День сурка", "Анализируй это", "Лучше не бывает" и в том числе вышеупомянутые "Охотники за привидениями". По какой-то причине смерть Гарольда осталась без должного внимания СМИ и многие до сих пор не в курсе, что создателя культовых комедий больше с нами нет. Гарольд Рамис скончался от аутоиммунного васкулита.

3 Боб Хокинс (1942 - 2014) Веселый коротышка с южными корнями известен не только, как харизматичный гангстер из фильма Роберта Земекиса "Кто подставил Кролика Роджера?". Боб был талантлив во всем, что касалось производства кино: он был успешен и как режиссер, и как сценарист, и как продюсер. Хокинс скончался от воспаления легких во время борьбы с прогрессирующим "Паркинсоном".

4 Ричард Кил (1939 - 2014) Ричард правильно выбрал свою профессию, ведь актера с такой выдающейся внешностью зритель уж точно должен запомнить. Так и случилось! Самая яркая роль Кила - Челюсти из Бондианы. Он появляется в двух эпизодах: "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979). Всего на счету Ричарда более 70-ти фильмов и ТВ-сериалов. В возрасте 75-лет актер скоропостижно скончался в одной из больниц города Фресно от инфаркта миокарда на фоне хронической коронарной недостаточности.

5 Райан Данн (1977 - 2011) Странно, но на данный момент Райан - единственный мертвый член команды безбашенных "Чудаков", которых показывали на MTV. Райан разбился на своем автомобиле, влетев в лесополосу. В ту ночь он забрал с собой еще и своего друга, который был пассажиром. Экспертиза установила, что водитель был пьян и в момент аварии скорость его автомобиля достигла 225 километров в час. После смерти Данна, безутешные друзья из "Чудаков" посвятили ему фильм "Несносный дед".

6 Дэвид Граф (1950 - 2001) К сожалению, ты не обознался. Это тот самый сержант Юджин Теклбери из "Полицейской академии". Актер неожиданно скончался на семейном празднике, когда ему было 50 лет. Графу резко стало плохо прямо на чьей-то свадьбе и сердце просто не выдержало. Примечательно, но и отец и его дед умерли так же резко от сердечного приступа в том же возрасте, что и Дэвид.

7 Джон Риттер (1948 - 2003) Завсегдатая комедий 90-х тоже уже давно нет среди нас. Если ты пытаешься вспомнить, где именно ты его видел, то даже не пытайся достать из чертогов разума что-то одно. "Трудный ребенок", "Оно", "Клиника", "МЭШ", "Плохой Санта" - во всех этих фильмах и шоу снимался Джон Риттер. На съемках сериала "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" актер почувствовал себя плохо. Сначала он пожаловался на боли в сердце, затем упал в обморок и впал в кому. Вечером того же дня он скончался в больнице от расслоения аорты.

8 Алексей Фомкин (1969 - 1996) Звезда "Ералаша" и, что самое главное, Коля Герасимов из "Гостьи из будущего" подавал большие надежды, но из-за съемок в киножурнале актер стал отставать в школе и в итоге вместо аттестата получил справку "прослушал". В последствии молодой Фомкин сыграл еще одну главную роль в фильме "На своей земле", но после этого все приглашения от киноделов резко прекратились, поэтому молодой актер решил пойти в армию. Как назло, именно в этот момент его начали разыскивать режиссеры, но принять их предложения он уже не мог. После армии Алексей устроился на работу в МХАТ, но был уволен за прогулы. Неудача за неудачей - и вот бывшая звезда оказывается в деревне во Владимирской области. Там он познакомился с женой и переехал во Владимир. Жизнь наладилась не на долго: во время праздника в доме друзей Фомкиных случился пожар, выбраться из которого не смог лишь Алексей.