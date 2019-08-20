Скачать
Вторник, 20.08.2019
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены

"Мужчины не плачут": главные признаки мужской депрессии

Смотрите фото (8)
"Мужчины не плачут": главные признаки мужской депрессии
10:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:7 симптомов депрессии у мужчин, выявление которых - лучший сигнал для визита к психологу.

  • 1

    Увеличивающаяся доза спиртного

    Образ меланхолически настроенного мужчины неразрывно связан с бокалом, конечно же, наполовину пустым. Этот символ настолько универсален, что многим становится как-то не комильфо грустить без порции спиртного. Вопрос только в количестве выпитого и частоте "мероприятия", но тут в силу вступают индивидуальные особенности организма и привычки каждого. В любом случае, лучше обратить внимание на причину заглядывания на дно бутылки сразу, чем позже лечить депрессивный алкоголизм.

  • 2

    Злоупотребление отвлечением от реальности

    Просмотр телевизионных программ и сериалов, "серфинг" сети, компьютерные игры и все прочее, чем можно разнообразить свой досуг, при неумеренном использовании свидетельствует о попытках уйти от реальности. При этом они изначально обречены на провал, ведь с увеличением времени эскапистских сеансов реальность никуда не пропадает, продолжая давить на подсознание. Кроме того, намеренная систематическая стимуляция выработки дофамина, например, при помощи частой мастурбации, с целью вызвать приятные ощущения может вызвать осложнения на гормональном уровне, усугубив депрессивное состояние.

  • 3

    Трудоголизм

    Добровольное растягивание трудового дня вместо апатичного валяния на кровати - тоже не самый здоровый признак при диагностировании нарушений психического состояния. Обычно такой "трудоголизм" сопровождается смещением акцента с семьи, отношений, личной жизни и прочего. Некоторые же успехи, вызванные повышенным усердием, только сбивают с толка: ну, как можно заподозрить в себе что-то плохое, когда видишь, какие результаты приносят твои действия.

  • 4

    Неконтролируемая раздражительность

    Депрессивное расстройство у большинства мужчин можно описать не как равномерное серое существование, а скорее как темные будни со вспышками цвета подавляемых эмоции, преимущественно, гнева. Обычно такой симптом на публике демонстрируется в виде вялотекущей раздраженности и неуемного цинизма.

  • 5

    Отчужденность

    Попытки вести полноценную социальную жизнь у депрессирующего мужчины могут также сводиться к избеганию какого-либо участия в общественных делах. От таких людей обычно пользы меньше, чем от комнатного растения, ведь последнее хоть и так же молча занимает место, но хотя бы поглощает углекислый газ, а не наполняет атмосферу флюидами отчужденности и недовольства.

  • 6

    Снижение полового влечения

    Снижение физической активности у людей с яркими симптомами депрессии приводит к тому, что уменьшается выработка тестостерона, от которой немало зависит и секреция дофаминов. В результате заметно снижается либидо, а секс переходит из разряда удовольствий в категорию лишних телодвижений.

  • 7

    Увлечение риском

    Азартные игры, вождение автомобиля на больших скоростях и/или в состоянии алкогольного опьянения, участие в заведомо рискованных мероприятиях - вот лишь некоторые "безобидные" мужские способы взбодрить себя. На деле же оказывается, что это все лишь подсознательное стремление к смерти и попытки нащупать дно, на которое еще предстоит упасть.

"Второй" папа: памятка для отчима, как вести себя с ребенком

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Депрессия, Здоровье, Мужчины, Мужская депрессия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Рецепт дня: сливовый пирог
Рецепт дня: сливовый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь