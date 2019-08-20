"Мужчины не плачут": главные признаки мужской депрессии

1 Увеличивающаяся доза спиртного Образ меланхолически настроенного мужчины неразрывно связан с бокалом, конечно же, наполовину пустым. Этот символ настолько универсален, что многим становится как-то не комильфо грустить без порции спиртного. Вопрос только в количестве выпитого и частоте "мероприятия", но тут в силу вступают индивидуальные особенности организма и привычки каждого. В любом случае, лучше обратить внимание на причину заглядывания на дно бутылки сразу, чем позже лечить депрессивный алкоголизм.

2 Злоупотребление отвлечением от реальности Просмотр телевизионных программ и сериалов, "серфинг" сети, компьютерные игры и все прочее, чем можно разнообразить свой досуг, при неумеренном использовании свидетельствует о попытках уйти от реальности. При этом они изначально обречены на провал, ведь с увеличением времени эскапистских сеансов реальность никуда не пропадает, продолжая давить на подсознание. Кроме того, намеренная систематическая стимуляция выработки дофамина, например, при помощи частой мастурбации, с целью вызвать приятные ощущения может вызвать осложнения на гормональном уровне, усугубив депрессивное состояние.

3 Трудоголизм Добровольное растягивание трудового дня вместо апатичного валяния на кровати - тоже не самый здоровый признак при диагностировании нарушений психического состояния. Обычно такой "трудоголизм" сопровождается смещением акцента с семьи, отношений, личной жизни и прочего. Некоторые же успехи, вызванные повышенным усердием, только сбивают с толка: ну, как можно заподозрить в себе что-то плохое, когда видишь, какие результаты приносят твои действия.

4 Неконтролируемая раздражительность Депрессивное расстройство у большинства мужчин можно описать не как равномерное серое существование, а скорее как темные будни со вспышками цвета подавляемых эмоции, преимущественно, гнева. Обычно такой симптом на публике демонстрируется в виде вялотекущей раздраженности и неуемного цинизма.

5 Отчужденность Попытки вести полноценную социальную жизнь у депрессирующего мужчины могут также сводиться к избеганию какого-либо участия в общественных делах. От таких людей обычно пользы меньше, чем от комнатного растения, ведь последнее хоть и так же молча занимает место, но хотя бы поглощает углекислый газ, а не наполняет атмосферу флюидами отчужденности и недовольства.

6 Снижение полового влечения Снижение физической активности у людей с яркими симптомами депрессии приводит к тому, что уменьшается выработка тестостерона, от которой немало зависит и секреция дофаминов. В результате заметно снижается либидо, а секс переходит из разряда удовольствий в категорию лишних телодвижений.