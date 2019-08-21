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В юбках: где можно увидеть мужчин в "свободной" одежде

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В юбках: где можно увидеть мужчин в "свободной" одежде
00:35 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оказывается, что этот предмет одежды представители сильного пола носят не только в Шотландии.

  • 1

    Шотландия. Килт

    Разумеется, начать рассказ о мужских юбках стоит с Шотландии. Сегодня в килте можно без проблем прогуливаться в Эдинбурге и Глазго, да и в других городах Великобритании шотландский национальный костюм воспримут спокойно. Несмотря на это, надевают килт нечасто - в основном на свадьбы и официальные приемы. 

    Шотландский килт имеет тысячелетнюю историю, и по его расцветке можно выяснить откуда родом мужчина и из какого он клана. Эта одежда изготавливается из клетчатого шерстяного материала, ныне известного как «шотландка». Технически килт - это нижняя часть большого килта, то есть походного пледа длиной 5,5-6 метров. В такой кусок ткани шотландский горец, в случае необходимости, мог завернуться полностью.

  • 2

    Бутан. Гхо

    Халат гхо, являющийся в Бутане официальной одеждой, надевают в комплекте с носками до колен и особым шарфом кабни. Изобретение подобного костюма предписывают Шабдрунгу Нгавангу, который основал это горное государство в XVII веке. По мнению этого государственного мужа, гхо подчеркивает самобытность народа Бутана. 

    Ношение гхо в стране является обязательным во многих случаях. В частности, в этой одежде ходят все школьники и сотрудники государственных учреждений. Надеть этот предмет гардероба непросто. и не каждый взрослый мужчина справляется с такой задачей без посторонней помощи.

  • 3

    Бирма. Пасхоу

    Традиционная мужская одежда в Бирме - пасхоу, представляет собой отрез ткани длиной 2 метра и шириной 0,8 метра. Он оборачивается вокруг бедер и стягивается узлом на животе. Женские юбки устроены также, только фиксируют их, заправляя на боку.

    Изготавливают пасхоу из хлопковых тканей не слишком ярких расцветок. В такой юбке очень удобно ходить и не жарко летом. В случае, если подол мешает выполнению какой-либо работы, его пропускают между ног и крепят к поясу, получая импровизированные просторные шорты.

  • 4

    Марокко. Джеллаба

    В Марокко длинный халат с капюшоном - джеллаба, является как мужской, так и женской одеждой. Существует два вида этого одеяния - обычный, из хлопковой ткани, и утепленный - из шерсти. Джеллаба защищает от холода, зноя, ветра, сырости и даже от песка.

    Нередко можно увидеть, как марокканцы используют остроконечный капюшон своей одежды в качестве сумки. Цвет джеллабы выбирается не случайно - белые одеяния носят в торжественных случаях, а если вы увидите мужчину в коричневом халате, то можете быть уверены, что он не женат.

  • 5

    Фустанелла. Греция

    Еще в XIX столетии юбка-фустанелла была признаком особой мужественности. В Греции эта одежда являлась непременной частью военной формы несколько столетий, а сегодня увидеть это облачение можно на эвзонах - гвардейцах, которых так любят фотографировать туристы во время смены караула.

    Устроена фустанелла достаточно сложно. На этой двухслойной шерстяной юбке 400 складок, каждая из которых символизирует год, проведенный под османским игом. Кстати, греческие гвардейцы сами гладят фустанеллы, причем уставом это предписывается делать ежедневно.

  • 6

    Исламские страны. Ихрам

    Хадж - это очень ответственное событие в жизни каждого мусульманина, и гардероб для этого требуется непременно особый. Ихрам - это мужская одежда, предназначенная специально для паломничества в Мекку. Состоит ихрам из двух отрезов белой ткани, один из которой закрепляется вокруг пояса, а второй накидывается на плечи. 

    Основное назначение ихрама - демонстрация единства правоверных и их равенства перед Аллахом. На самом деле, отличить нищего бродягу от шейха-миллиардера во дворе священной мечети Масджид аль-Харам просто невозможно.

  • 7

    Фиджи. Сулу

    На островах архипелага Фиджи юбки мужчины начали носить относительно недавно - в XIX столетии, после колонизации англичанами. До этого мужчины на благодатных тропических островах обходились совсем без одежды. Первыми облачаться в сулу начали новообращенные в христианскую веру островитяне, чтобы подчеркнуть свое отличие от язычников.

    Юбки-сулу обычно имеют длину чуть ниже колена, однако никто не запрещает носить и модели до щиколотки. Сулу в качестве обязательной формы носят военные, полиция и школьники. Также эта деталь одежды является обязательным дресс-кодом в государственных учреждениях.

  • 8

    Япония. Хакама

    Сегодня юбку-брюки хакама в Японии можно увидеть в залах боевых искусств и музеях, а также во время показательных чайных церемоний. Эта старинная мужская одежда появилась в стране Восходящего Солнца еще в VI веке - ее, как и многое другое, завезли из соседнего Китая.

    Хакама имеет 7 складок, пять из которых расположены спереди, а две - сзади. Некоторые считают, что эти числа взяты из кодекса чести самураев, по количеству добродетелей, однако, вероятнее всего, эта деталь имеет чисто практическое значение, так как компенсирует разную ширину шага правой и левой ногой. Сложить хакама по всем складкам и не помять - настоящее искусство, которое нужно осваивать долго и упорно.

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