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Почему мужчины не понимают женских эмоций

Почему мужчины не понимают женских эмоций
20:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мозг мужчины не способен распознавать женские эмоции.

Немецкие исследователи из Университетской больницы LWL в городе Бохум доказали, что мужской мозг просто не способен распознавать женские эмоции так же хорошо, как мужские.

Ученые провели эксперимент при участии 22 молодых мужчин. Испытуемым показали 36 изображений, на которых присутствовали только глаза — половина мужских, половина женских. При этом добровольцы не знали, где мужчины, а где женщины. После чего для каждой пары глаз их попросили выбрать одно из наиболее подходящих слов, описывающих какие-либо эмоции, например "недоверие" или "ужас".

Как оказалось, добровольцы вдвое лучше определяли эмоции, которые выражали глаза других мужчин. При этом эмоции, выраженные женскими глазами, часто ставили их в тупик.

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Сканирование мозга показало, что причиной этого является работа области мозга, известной как миндалина. Это так называемый мозговой эмоциональный центр, отвечающий за способность соотносить чувства другого человека с собственными переживаниями в прошлом и на основе этого определять чужое психическое состояние. При взгляде на мужские глаза у добровольцев миндалина активизировалась, а при виде женских — нет.

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Исследование, Эмоции, Мужчины, Мозг мужчины.
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