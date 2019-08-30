Оригинально или тупо: распространенный мужской пирсинг

1 Пирсинг уха Мужской пирсинг уха – настолько распространенное явление, что к нему даже не относятся как к пирсингу. Сегодня уши прокалывают совершенно разными способами, настоящие ценители пирсинга предпочитают вставить в мочки ушей цилиндры разного диаметра. Не менее востребована идея прокалывать ушной хрящ и даже сразу в нескольких местах, а самые отважные мужчины прокалывают бугорок (трагус), расположенный у выхода из ушного канала.

2 Пирсинг носа Пирсинг носа мужской также весьма востребован, но проколоть носовую перегородку достаточно сложно, это непростая процедура и не в каждом салоне ее выполняют.

3 Пирсинг брови Мужской пирсинг брови менее распространен, увидеть такой прокол можно у мужчин, которые уже решились сделать несколько других проколов. К слову, по статистике, если мужчина делает один прокол, он на этом не останавливается и обязательно делает следующие. Важно! Пирсинг бровей считается одним из самых болезненных, заживает в среднем один месяц.

4 Пирсинг губы и языка В таком направлении, как пирсинг губы мужской фантазия заказчиков ушла максимально далеко. Губы прокалывают в совершенно разных местах, впрочем, как и мужской пирсинг языка – прокол можно сделать в любом месте и вставить украшение разными способами. Проколы заживают от 30 до 60 дней, на протяжении первых двух недель возникают серьезные проблемы с приемом пищи, да и говорить непросто. На протяжении всего периода место, где установлен аксессуар, требует особого ухода, забудьте о твердой, холодной и горячей пище, а также продуктах с ярким вкусом – кислым, сладким, пряным, не следует пить алкоголь. Проблемы с речью продолжаются 3-4 дня. За такие сложности человек вознаграждается потерей веса, в среднем за неделю можно потерять несколько килограммов.

5 Пирсинг соска Мужской пирсинг сосков в прошлом считался проявлением храбрости и отваги. Заживает прокол до трех месяцев.

6 Пирсинг интимный Мужскойпирсинг довольно распространенный и разнообразный, проколы делают на головке полового органа, они бывают вертикальными и горизонтальными. Также клиенты заказывают прокол принца Альберта – кольцо продевают через уретру. А еще выполняют прокол кожи в районе уздечки или мошонки. Период заживления – 30 дней и на протяжении этого периода категорически запрещены любые интимные отношения. Основная цель такого пирсинга – разнообразить и усилить впечатления во время сексуальной близости.

7 Экзотический пирсинг Такой вид пирсинга является не только экзотическим, но и опасным для жизни и здоровья. Подобные услуги не предоставляются обычными салонами, поскольку речь идет не о простом проколе, а серьезном вмешательстве – имплантация металлических пластин под кожу, для стимуляции мозга проводят перфорацию мягких тканей черепа, кроме этого, в носовую перегородку устанавливаются различные аксессуары. Важно! Подобный вид пирсинга стоит очень дорого, согласитесь, прокол черепа не безопасный и не угрожающий здоровью не может стоить дешево. Кроме этого, клиент также должен позаботиться о грамотном уходе за местом прокола.