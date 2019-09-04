История о том, как простой мужчина стал настоящим "Чемпионом Земли"

Новости шоу бизнеса:В октябре 2015 года адвокат из Мумбая Афроз Шах и его 84-летний сосед Харбанш Матур решили очистить территорию городского пляжа Версова от мусора.

Молодой индийский адвокат из Мумбая Афроз Шах вступил в схватку с мусором, который долгие годы выбрасывали на пляж Версова. И победил. За 86 недель Афроз вместе с добровольцами убрал 5,4 миллиона килограммов мусора с пляжа.

В октябре 2015 года адвокат из Мумбая Афроз Шах и его 84-летний сосед Харбанш Матур очень расстроились, увидев городской пляж Версова — он был просто завален мусором. Двое мужчин приняли решение очистить территорию.

С тех пор каждые выходные они приходили на уборку. Позже к ним начали присоединяться добровольцы. Их число постоянно росло и достигло тысячи человек.

Добровольцы очищали пляж 86 недель. Им удалось убрать более 5 миллионов килограммов мусора с 2,5-километрового пляжа. «Было удивительно видеть, что люди из киноиндустрии, полиции, адвокаты, рыбаки и просто прохожие собираются вместе по одной причине, — сказал Шах. — Чиновники поддерживали нас, предоставляя все необходимое — экскаваторные машины и грузовики».

Работа по очистке пляжа закончилась в мае 2017 года. «Пляж, наконец, чистый. Наши усилия принесли свои плоды. Мусор теперь попадает на берег только с моря. Мы попросили представителей власти начать очищать ручьи до муссонов, чтобы пляж оставался аккуратным», — сказал Афроз Шах.

За свои труды Афроз Шах получил от ООН титул «Чемпион Земли». Его работу назвали самой большой уборкой пляжа в мире.

Но на этом инициатива Афроза не заканчивается. Теперь он вместе с добровольцами собирается помешать мусору попадать на пляж по руслу местных ручьев. Кроме того, он хочет очистить заросшие мусором прибрежные мангровые леса, которые служат естественной защитой от штормов. Своим примером Афроз Шах хочет вдохновить людей по всему миру.