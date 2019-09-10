Новая прическа - новый человек: яркие преображения мужчин, решившихся сменить имидж Мужчины годами могут не менять свой образ и ходить с одной и той же прической. Когда они все-таки решаются сходить в парикмахерскую, то выходят оттуда совершенно другими людьми. Самые яркие преображения наблюдаются у длинноволосых парней, которые решили отдать предпочтение коротким стрижкам. Пользователи Reddit делятся своими фотографиями до и после стрижки, показывая, как они изменились. Предлагаем вам взглянуть на эти крутые трансформации!