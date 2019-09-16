Известные мужчины-серцееды, которые не блистали красотой (Фото)

1 Наполеон Бонапарт Знаменитый корсиканец начал военную службу совсем юным и быстро добился успеха, причем не только на военном поприще. Его личная жизнь всегда была невероятно насыщенной. Он всегда легко влюблялся, иногда это случалось действительно "с первого взгляда". Увлекшись женщиной, Наполеон превращался в настоящего романтика: писал длинные письма, дарил подарки стоимостью в целое состояние, мог ради свидания отложить все дела. Возможно, именно этот напор и покорял неприступные крепости добродетели, потому что внешность Бонапарта не была его главным козырем. Император был невысоким, фигура его была не очень пропорциональной, а лицо отличалось бледностью. Ребенком он страдал от сухого кашля, рос хилым и совсем не спортивным, много читал. Однако уже в юности Наполеон освоил искусство покорения женских сердец. Дезире Клари – первая красавица Марселя, на которой он так и не женился, известные светские львицы Парижа, среди которых была и Жозефина де Богарне, Полина Фуре – бурный роман, завязавшийся под жарким солнцем Египта, актрисы Луиза Роландо и мадемуазель Жорж. Последняя поделилась с потомками воспоминаниями о том, как именно Наполеон покорял женщин: "Этот человек увлекал и чаровал, он становился ребенком, чтобы пленить меня. Это не был консул, это был влюбленный, но чуждый грубости и насилия; он обнимал так нежно, уговаривал так настойчиво и деликатно, что его страсть передалась мне..."

2 Оноре де Бальзак Биографы отказываются даже примерно оценивать количество женщин, покоренных Бальзаком, но вот внебрачных детей у него, как считают, было несколько десятков. Это при том, что привлекательным он не был даже в юности: полный, нескладный, в начале карьеры его манеры оставляли желать лучшего, одеваться он не умел, а при разговоре брызгал не собеседника слюной. Однако именно таким 22-летним неказистым юношей он смог добиться взаимности от женщины, вдвое старше себя, Лауры де Берни. Добропорядочная мать семейства, родившая и вырастившая 9 детей, конечно, не сразу приняла всерьез ухаживания молодого ловеласа. Эта связь продлилась 10 лет, и опытная женщина действительно много дала юному писателю – исправила его манеры, научила одеваться и внушила веру в собственные силы. Однако и другие дамы ждали Бальзака, который стал через несколько лет успешным писателем. Он абсолютно не был разборчив в связях и мог крутить романы одновременно с герцогиней и торговкой цветами. Знакомился он даже по переписке, именно так он нашел свою вторую большую любовь, которая стала его судьбой.

3 Густав Климт Еще один знаменитый некрасавец-мужчина менял женщин, как перчатки. Как истинный художник, воспевший в своих картинах женскую красоту в полном диапазоне – от блудниц до знатных дам, Густав Климт, конечно, постоянно искал вдохновения. Судя по всему, у него были особые способы обольщения, потому что список его побед также многообразен, как и женские типажи на картинах. Основоположнику модерна приписывают от трех до сорока внебрачных детей. Однако, о характере его отношений с единственной и главной любовью всей его жизни, Эмилией Флёге, биографы до сих пор спорят. Некоторые из них считают, что, пресыщенный плотскими утехами, художник именно этой женщине дарил любовь платоническую. Это при том, что они много лет были неразлучны, и в последних словах перед смертью Климт просил "послать за Эмилией".