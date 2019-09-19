"Блестящие" головы: как выглядели звездные актеры до лысины (Фото)

Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе — действовать решительно.
Гоша Куценко
Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.
Джейсон Стейтем
Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.
Джон Малкович
1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» — и сразу же номинация на «Оскар».
Брюс Уиллис
Середина 80-х. Уиллис — звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».
Вин Дизель
В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.
Дуэйн Джонсон
1999 год. Скала — звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.
Дмитрий Нагиев
Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».
Билли Зейн
Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.
Марк Стронг
Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.
Гомер Симпсон
Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.
Федор Бондарчук
Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.