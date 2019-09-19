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Четверг, 19.09.2019
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"Блестящие" головы: как выглядели звездные актеры до лысины (Фото)

Смотрите фото (12)
"Блестящие" головы: как выглядели звездные актеры до лысины (Фото)
21:17 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.

  • 1

    Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе — действовать решительно. 

    Гоша Куценко

    Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.

  • 2

    Джейсон Стейтем

    Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.

  • 3

    Джон Малкович

    1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» — и сразу же номинация на «Оскар».

  • 4

    Брюс Уиллис

    Середина 80-х. Уиллис — звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».

  • 5

    Вин Дизель

    В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.

  • 6

    Дуэйн Джонсон

    1999 год. Скала — звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.

  • 7

    Дмитрий Нагиев

    Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».

  • 8

    Билли Зейн

    Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.

  • 9

    Марк Стронг

    Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.

  • 10

    Гомер Симпсон

    Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.

  • 11

    Федор Бондарчук

    Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.

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