"Mister Global": участники мужского конкурса красоты в национальных костюмах (Фото)

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"Mister Global" — конкурс красоты, который с 2014 годы выбирает лучших из лучших среди красавчиков со всей планеты, и в 2019 году победителем стал представитель Южной Кореи Чон Ву Ким. Естественно, для того, чтобы попасть на первое место, недостаточно разок продефилировать по подиуму. Участникам нужно затмить соперников в самых разных конкурсах, один из которых — фотосессия в национальных костюмах страны, которую они представляют. И тут даже не знаешь, на что смотреть — на самих моделей или на их наряды!

Бразилия