"Mister Global": участники мужского конкурса красоты в национальных костюмах (Фото)

"Mister Global" — конкурс красоты, который с 2014 годы выбирает лучших из лучших среди красавчиков со всей планеты, и в 2019 году победителем стал представитель Южной Кореи Чон Ву Ким. Естественно, для того, чтобы попасть на первое место, недостаточно разок продефилировать по подиуму. Участникам нужно затмить соперников в самых разных конкурсах, один из которых — фотосессия в национальных костюмах страны, которую они представляют. И тут даже не знаешь, на что смотреть — на самих моделей или на их наряды!
Бразилия
Чили
Вьетнам
Китай
Куба
Чехия
Доминиканская Республика
Гуам
Египет
Гаити
Индия
Гонконг
Япония
Индонезия
Южная Корея
Малайзия
Непал
Нигерия
Лаос
США
Мексика
Мьянма
Северный Кипр
Панама
Перу
Филиппины
Польша
Испания
Пуэрто-Рико
Южно-Африканская Республика
Португалия
Шри-Ланка
Швеция
Швейцария
Тайвань
Таиланд
Того
Тунис