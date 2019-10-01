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"Mister Global": участники мужского конкурса красоты в национальных костюмах (Фото)

Смотрите фото (39)
"Mister Global": участники мужского конкурса красоты в национальных костюмах (Фото)
15:26 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Участники международного мужского конкурса красоты показали национальные костюмы стран, которые они представляют.

  • 1

    "Mister Global" — конкурс красоты, который с 2014 годы выбирает лучших из лучших среди красавчиков со всей планеты, и в 2019 году победителем стал представитель Южной Кореи Чон Ву Ким. Естественно, для того, чтобы попасть на первое место, недостаточно разок продефилировать по подиуму. Участникам нужно затмить соперников в самых разных конкурсах, один из которых — фотосессия в национальных костюмах страны, которую они представляют. И тут даже не знаешь, на что смотреть — на самих моделей или на их наряды!

    Бразилия

  • 2

    Чили

  • 3

    Вьетнам

  • 4

    Китай

  • 5

    Куба

  • 6

    Чехия

  • 7

    Доминиканская Республика

  • 8

    Гуам

  • 9

    Египет

  • 10

    Гаити

  • 11

    Индия

  • 12

    Гонконг

  • 13

    Япония

  • 14

    Индонезия

  • 15

    Южная Корея

  • 16

    Малайзия

  • 17

    Непал

  • 18

     

    Нигерия

  • 19

    Лаос

  • 20

    США

  • 21

    Мексика

  • 22

    Мьянма

  • 23

    Северный Кипр

    Панама

  • 24

    Перу

  • 25

    Филиппины 

  • 26

    Польша

  • 27

    Испания

  • 28

    Пуэрто-Рико

  • 29

    Южно-Африканская Республика

  • 30

    Португалия

  • 31

    Шри-Ланка

  • 32

    Швеция

  • 33

    Швейцария

  • 34

     Тайвань

  • 35

    Таиланд

  • 36

     Того

  • 37

    Тунис

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Мужчины, Конкурс красоты, Национальный костюм, Mister Global.
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