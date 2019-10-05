Иван Мазепа: что известно о личной жизни великого гетмана Войска Запорожского

1 В легендарной биографии Ивана Мазепы невероятным образом переплелись правда и вымысел. Даже в любовных отношениях гетмана с женщинами была полная неразбериха. По следам легендарной жизни Украина за многовековую историю своего существования знала немало гетманов, однако, пожалуй, самым загадочным был Иван Мазепа, вокруг имени которого и по сей день ходят множество легенд, мифов и художественных вымыслов. Чего только стоили фантазии писателей разных стран, писавших о легендарном герое свои произведения и художников, создающих его образ в портретах и сюжетных полотнах. К слову сказать, композиторов также немало интересовала судьба великого украинца. Ими созданы оперы, симфонические поэмы, увертюры и музыкальные этюды, посвященные этому образу. Будучи талантливым стратегом, опытным дипломатом, человеком с богатой внутренней "начинкой", имеющим ясный ум и феноменальную память, интеллектуал Иван Мазепа в совершенстве владел пятью языками, в том числе и престижным латинским. Его эрудиция и неординарность поражала современников, а его поступки и деяния, овеянные тайнами и загадками, расценивались неоднозначными выводами. Более трех веков тому назад Ивана Мазепу предали анафеме за измену Петру І. И именно этот факт и вызывает самые ожесточенные споры на протяжении прошедших столетий.

2 Личная жизнь великого гетмана Если же отбросить политическую жизнь Мазепы, то совсем немного расскажет о гетмане, как о человеке, и его личная жизнь. Она также была существенно искажена в его биографии, отчасти из-за вымыслов писателей. Поэтому некоторые факты из личной жизни знаменитого гетмана и по сей день служат предметом для горячих дискуссий. Сплетни, легенды и домыслы, безусловно, наложили свой отпечаток и на сведения об отношениях Ивана Мазепы с женщинами. Однако обо всем этом и другом - по порядку... Родился Иван Мазепа (1639-1706) в родовом хуторе Мазепинцы, невдалеке от Киева. Его отец был шляхтичем и казацким атаманом. Рос Иван в бурные годы Богдана Хмельницкого, поэтому мятежные события той эпохи не могли не повлиять на формирование характера будущего воина, от природы обладавшего острым аналитическим умом и прагматическим мышлением. Мать его была также знатного рода, именно от нее он взял дивную красоту и тонкую романтическую натуру. Поэтому, и не мудрено, что в юного красавца влюблялись не только девушки, но и замужние женщины. И что интересно, такая противоположная двойственность натуры каким-то загадочным образом весьма органично уживались в одной личности.

3 Правда или вымысел о любовных похождениях Мазепы Наибольший интерес к его персоне вызвали скандальные романы с красивыми женщинами. Так, по одной из легенд, повествующих о любовных похождениях Мазепы, польский шляхтич Фальбовский застал свою жену в объятиях обнаженного Мазепы. Разъяренный муж тут же приказал привязать соперника как есть – без одежды – к лошади и пустить ее вскачь на все четыре стороны. Лошадь стремглав понеслась по полям, а там уже Мазепу спасли местные крестьяне. Первым этот сюжет описал французский писатель Вольтер в своей "Истории Карла XII", взяв его из мемуаров одного из придворных короля Карла. Поэтому совершенно не исключено, что поляк не мог простить давнишнего противника и просто придумал эту историю или же существенно преувеличил реально существующий факт. К слову сказать, лорд Джордж Байрон после прочтения этой истории у Вольтера вдохновился на написание поэмы "Мазепа", а вслед за ним и французский писатель Виктор Гюго написал одноименную поэму. Многие историки этот сюжет считают местью клеветнического характера, а грешную связь престарелого гетмана с молодой крестницей Матреной Кочубей, не более, чем плодом фантазии литераторов того времени; да и то, что влиятельная вдова княгиня Анна Дольска была любовницей Мазепы, напрочь отрицают. Хотя в действительности родственница польского короля Станислава Лещинского действительно гетману нравилась как женщина. Но он предпочел любви - дружбу, которую использовал в политических целях. Однако дыма без огня, как говорится, не бывает. И какие на самом деле были личные отношения между Анной и Иваном – останется загадкой навсегда. Да и с крестницей Мотрей Кочубей не все так было однозначно.

4 Прикоснувшись к истине Исторические документы свидетельствуют, что Иван Мазепа был рассудительным и набожным, и он не мог себе позволить быть опозоренным даже ради женщины, хотя и слыл заядлым ловеласом. Все свои шаги он продумывал наперед. Обладая незаурядным талантом политика, он прекрасно понимал, что на своем таланте хорошую карьеру не построишь, нужны связи в высших кругах. Поэтому юноша принял взвешенное решение жениться на Анне Фридрикевич, вдове казацкого полковника и дочери казацкого старшины, ставшего судьей. "Молодая была уже немолода и, поговаривают, даже некрасива, но с ее помощью Мазепа завел нужные знакомства, поскольку та имела влиятельных родственников". В то время такие связи решали, впрочем, как и в наши дни, очень многое. Тесть помог Мазепе попасть в ближний круг правобережного гетмана Петра Дорошенко, после чего политическая карьера будущего гетмана пошла стремительно вверх. А личная жизнь Мазепы сложилась драматически. Намного старше за него женщина не разделяла его интересов. И была там любовь – очередная загадка. По некоторым данным, Анна родила мужу сына, который умер еще в раннем детстве, поэтому Мазепа остался без потомков. Зато, благодаря брачному союзу, гетман Мазепа за 20 лет стал одним из богатейших людей своего времени, владельцем 19 654 дворов на Украине и 4117 дворов на юге России.