Самый "жаркий" календарь: австралийские пожарные снялись для нового выпуска 2020 года

Вот и весь мир не может сдержать своих восторгов, когда австралийские пожарные выпускают свой новый календарь!
Его начали издавать ещё в 1993 году, чтобы поддержать исследования детских ожогов.
В 2019 году был выпущен 27 выпуск, и за это время на благотворительность пожарным удалось собрать более 3 миллионов долларов, при этом борцы с огнём расширили свою деятельность и теперь помогают детям с синдромом Дауна, бездомным животным и множеству других организаций.
Всё это благодаря фотографиям с экзотическими пандами, коалами, кенгуру и чуть менее редкими, но такими же милыми котиками, собаками и лошадьми.