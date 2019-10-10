Самый "жаркий" календарь: австралийские пожарные снялись для нового выпуска 2020 года

1 Вот и весь мир не может сдержать своих восторгов, когда австралийские пожарные выпускают свой новый календарь!

2

3

4

5 Его начали издавать ещё в 1993 году, чтобы поддержать исследования детских ожогов.

6

7

8 В 2019 году был выпущен 27 выпуск, и за это время на благотворительность пожарным удалось собрать более 3 миллионов долларов, при этом борцы с огнём расширили свою деятельность и теперь помогают детям с синдромом Дауна, бездомным животным и множеству других организаций.

9

10

11