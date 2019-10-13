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Таких мужчин лучше избегать: типы парней, с которыми не построишь будущее

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Таких мужчин лучше избегать: типы парней, с которыми не построишь будущее
16:02 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Каждая мечтает встретить своего принца на белом коне и у многих это получается. Но, к сожалению, на нашем пути могут встречаться разные люди, это касается и мужчин.

  • 1

    Игроман, алкоголик или наркоман.

    Такие мужчины могут подарить женщине только поломанную психику, расшатанные нервы, море слез и испорченную жизнь. Да, они могут многое обещать, но шансы того, что эти обещания когда-нибудь сбудутся очень и очень малы. Любите себя больше.

  • 2

    Привязанность мужчины к матери.

    Да, маму необходимо уважать и любить, но и здесь должны быть свои пределы. Если в сорок лет мужчина спрашивает у мамы, что ему сегодня покушать или надеть, то ваши отношения никогда не будут полноценными, разве что только втроем: вы, мужчина и его мама.

  • 3

    Женатый мужчина.

    Такие отношения необходимо отсекать сразу же. Очень редко мужчины оставляют свою жену и детей, уходя из семьи. Он будет кормить вас «завтраками», но вряд ли променяет свою комфортную жизнь на жизнь с вами.

  • 4

    Мужчина, который постоянно ноет

    Такой — будет ныть всегда: нет денег, плохая работа, на улице жарко и так далее. Он найдет себе много причин, чтобы не забивать гвоздь.

  • 5

    Тираны.

    Как психологические, так и физические тираны — это страшные люди. При этом, они будут долго отпускать свою жертву, лучше не попадаться в такие отношения никогда.

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Мужчины, Отношения, Психология, Парни, Типы мужчин.
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