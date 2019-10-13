Таких мужчин лучше избегать: типы парней, с которыми не построишь будущее

1 Игроман, алкоголик или наркоман. Такие мужчины могут подарить женщине только поломанную психику, расшатанные нервы, море слез и испорченную жизнь. Да, они могут многое обещать, но шансы того, что эти обещания когда-нибудь сбудутся очень и очень малы. Любите себя больше.

2 Привязанность мужчины к матери. Да, маму необходимо уважать и любить, но и здесь должны быть свои пределы. Если в сорок лет мужчина спрашивает у мамы, что ему сегодня покушать или надеть, то ваши отношения никогда не будут полноценными, разве что только втроем: вы, мужчина и его мама.

3 Женатый мужчина. Такие отношения необходимо отсекать сразу же. Очень редко мужчины оставляют свою жену и детей, уходя из семьи. Он будет кормить вас «завтраками», но вряд ли променяет свою комфортную жизнь на жизнь с вами.

4 Мужчина, который постоянно ноет Такой — будет ныть всегда: нет денег, плохая работа, на улице жарко и так далее. Он найдет себе много причин, чтобы не забивать гвоздь.