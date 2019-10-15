Хикикомори: как в реальности живут современные Обломовы (Фото)

1 По примерным оценкам, в Стране восходящего солнца их уже больше миллиона, а это число приближается к 1% населения. Движение хикки постепенно распространяется по миру и уже добралось до наших широт. Кто такие хикикомори Всем нам иногда хочется оказаться на необитаемом острове, желательно со всеми удобствами и выходом в интернет. Современный мир опасен тем, что практически любое наше желание может рано или поздно осуществиться. Новые Робинзоны теперь живут в собственных квартирах, пользуясь благами цивилизации, и считают, что добровольная изоляция - это именно тот образ жизни, который им подходит. Отдельные, самые стойкие хикикомори не бывали на улице уже по 20-30 лет. Многие из этих людей действительно больны, некоторых с полным правом можно назвать "трутнями" и "тунеядцами", однако надо признать, что хикки во всем мире становится все больше. "Мне 26 лет. Я смотрю аниме, играю в видеоигры, читаю комиксы, слушаю музыку, не выхожу по полгода на улицу. Я не развиваюсь, но мне хорошо. Каждая секунда моей жизни — отдых. Нет проблем, нет нервов, нет обязанностей, нет стрессов. Почему я должен соответствовать тому, что диктует общество?" (отрывок из поста современного хикикомори)

2 Хикикомори - молодежное течение, которое уже называют субкультурой Это странное слово, которое на наших просторах уже начали переделывать в "кикимор", тем более, что результат многолетнего затворничества бывает схож с этими персонажами русского эпоса, происходит от японского, которое буквально означает "нахождение в уединении". В Японии уже принят медицинский термин, согласно которому хикикомори - это лица, отказывающиеся покидать родительский дом, изолирующие себя от общества и семьи в отдельной комнате более шести месяцев и не имеющие какой-либо работы или заработка. Так что если вы просто фрилансер, редко выбирающийся в магазин, то к благородной культуре хикки вас относить еще рано.

3 На что они живут и чем занимаются Большинство из этих людей живут на средства родителей или получают пособие по безработице. Некоторые находят удаленную работу в интернете, но таких, судя по всему, меньшинство, так как любая работа предполагает хотя бы минимальное общение. Хикки часто ограничивают контакты даже с теми людьми, которые обеспечивают их существование, становясь затворником одной комнаты. Эта "болезнь" поражает в основном обеспеченные семьи, которые могут прокормить лишнего бездельника. "Я перестал бывать на улице и даже почти позабыл, что это такое. Единственным окном в мир оставался Интернет. Каждую ночь я просиживал перед монитором, общаясь с такими же, как и я. Утром я падал на кровать и спал до вечера. Порой я вообще ничего не делал, просто лежал и смотрел в потолок. В редкие минуты просветления хотелось начать все сначала. Привести себя в порядок, устроиться на работу и жить как все… Нет, уже не могу. Опять приходит ночь, и светящийся монитор зовет к себе." (отрывок из поста современного хикикомори)

4 Жилище хикикомори часто превращается в свалку Миром большинства добровольных одиночек становится виртуальная реальность (некоторые, кстати, по старинке обходятся книгами), а общение в соцсетях заменяет друзей, которых у хикки обычно не много. Через интернет сегодня можно решить большинство проблем - заказать доставку еды и товаров, совершить онлайн-путешествие или заняться саморазвитием, а можно просто тратить время на потребление медиа-контента, каждый занимается тем, чем хочет. Именно с развитием Всемирной сети, которая позволяет людям утолять информационный голод, не покидая пределов собственной постели, как раз и связывают развитие этого опасного течения. Многие хикки опускаются физически, редко моются и не подстригают волосы, особенно, если живут в полном одиночестве.

5 Сколько хикки сегодня По данным отчета правительства Японии от 2010 года, в стране насчитывалось 700 000 индивидуумов, ведущих образ жизни хикикомори. Сегодня предполагают, что их гораздо больше. Однако подсчитать точное количество таких граждан сложно, так как они как раз отличаются тем, что плохо идут на контакт с незнакомцами. Известно, что это явление уже встречается во всем мире, хотя, конечно, не в таком объеме, как в Японии. Больше всего от него страдают страны с развитой экономикой, так как в них просто есть возможность прожить, ничего не делая.