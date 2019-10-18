Известные и красивые мужчины: самые симпатичные актеры Украины (Фото)

1 Богдан Ступка Легендарный актер театра и кино, гений драматургии, настоящий ценитель украинской культуры и красавец мужчина Богдан Сильвестрович Ступка покорял телезрителей всего советского теле пространства своей добротой, мужественностью, справедливостью и мужским обаянием. Народный артист Украины и Народный артист Советского союза, сыграл более 100 ролей в кино. Злодеев он почти не играл, утверждая, что xочет оставаться честным и чистым не только в жизни, но и на экране. Вот, где красота настоящего гения и настоящего человека.

2 Станислав Боклан Несмотря на свой возраст и седину у висков, Станислав Боклан остается все тем же обаятельным и привлекательным мужчиной и отличным актером Украины. Его уверенность, идеальные манеры, чувство юмора, харизма и аристократические черты лица заставляют женщин с другой стороны экрана прильнуть ближе к телевизору наслаждаясь игрой настоящего гения перевоплощения. В его копилке очень много ролей и каждая роль открывает нам совершенно разного и необычного Станислава Боклана.

3 Юрий Горбунов Обворожительный и привлекательный телеведущий, актер и шоу-мен Юрий Горбунов, поражает, удивляет и восхищает женскую половину Украины своей искренностью, честностью и искромётным чувством юмора. Часто Юрия сравнивают с Иваном Ургантом за его смешные шутки и самоиронию. Актер мечтает о своем развлекательном шоу, пожелаем ему удачи, ведь кто откажется лишний раз увидеть этого красавца на экране телевизора.

4 Алексей Богданович Очень нежный и уравновешенный украинский актер театра и кино Алексей Богданович привлекает своей яркой внешностью, искренним патриотизмом, бесконечным талантом и трогательным отношением к своему зрителю и поклонникам. В 2004 году актер стал лауреатом украинской премии "Человек года" в номинации "Актер года".

5 Остап Ступка Гениальный сын гениального отца, Остап Ступка унаследовал не только бескрайний талант родителя, но и его шарм, очарование и мужскую красоту. Несмотря на именитого отца, Остап всего добивался сам и доказал свою состоятельность как творческой личности и талантливого актера. Народный артист Украины, успешный актер театра и кино был женат целых три раза, и это вовсе не удивительно. Какая женщина сможет устоять перед таким импозантным и галантным мужчиной?