То, от чего без ума: женские недостатки, от которых мужчины теряют голову

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Маленькая грудь

Абсолютно очевидно, что идеалов красоты не существует, но каждая из нас считает, что мужчинам нравится исключительно большая и пышная грудь, но так ли это на самом деле?

Едва ли. Социологические опросы подтвердят, что ценителей небольшой груди великое множество. Стоит посмотреть и на звездный пьедестал — голливудские красотки, такие как Кира Найтли, Натали Портман, Ванэсса Паради — добились немалых высот и завоевали любовь мужчин по всему миру, несмотря на свой скромный размер бюста.