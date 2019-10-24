"Наверное боги сошли с ума": как сложилась жизнь бушмена Нкъхау (Фото)

1 Бушмен Нкъхау не знал, сколько ему лет, не понимал, зачем нужны бумажные деньги, и был уверен, что его деревня - самое большое поселение на Земле. За всю жизнь он только пару раз видел белого человека. Это не помешало Нкъяхау стать любимцем миллионов зрителей и одним из живых символов Африки. Режиссер фильма "Наверное боги сошли с ума" Джэми Уйс, когда искал локации для съемок, проезжал деревню Цумкве, где приметил приветливого и улыбчивого Нкъхау. Из-за ограниченного бюджета режиссер решил рискнуть и взял бушмена на главную роль. Нкъхау с задачей справился. Зрители оценили простой, но интересный сюжет картины, ее добрый юмор и обаятельного бушмена Ки, которого и сыграл Нкъхау.

2 На съемки фильма потратили 5 миллионов долларов, а заработал он 34 миллиона. За свою роль бушмен получил 300 долларов, однако после успеха первой ленты режиссер Джэми Уйс решил снимать "Наверное боги сошли с ума – 2".

3 Фильм стал популярен, и гонорар Нкъхау возрос до 80 тысяч долларов. Третья и четвертая части коммерческого успеха не имели и в прокате провалились. В промежутке между "богами" Нкъхау снялся еще в нескольких фильма, но эти роли были незаметны и былого успеха не принесли.

4 Бушмен Нкъхау не имел актерского образования и во всех фильмах играл самого себя – доброго и наивного человека саванны. Постепенно интерес к нему со стороны зрителей и режиссеров утих, а новых предложений не поступало. Нкъхау закончил актерскую карьеру и вернулся в Намибию, где на заработанные деньги купил землю и построил ферму.