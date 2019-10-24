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"Наверное боги сошли с ума": как сложилась жизнь бушмена Нкъхау (Фото)

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"Наверное боги сошли с ума": как сложилась жизнь бушмена Нкъхау (Фото)
09:51 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Будущий актер Нкъхау родился в Намибии в бушменском поселке Цумкве.

  • 1

    Бушмен Нкъхау не знал, сколько ему лет, не понимал, зачем нужны бумажные деньги, и был уверен, что его деревня - самое большое поселение на Земле. За всю жизнь он только пару раз видел белого человека. Это не помешало Нкъяхау стать любимцем миллионов зрителей и одним из живых символов Африки.

    Режиссер фильма "Наверное боги сошли с ума" Джэми Уйс, когда искал локации для съемок, проезжал деревню Цумкве, где приметил приветливого и улыбчивого Нкъхау. Из-за ограниченного бюджета режиссер решил рискнуть и взял бушмена на главную роль. Нкъхау с задачей справился. Зрители оценили простой, но интересный сюжет картины, ее добрый юмор и обаятельного бушмена Ки, которого и сыграл Нкъхау.

  • 2

    На съемки фильма потратили 5 миллионов долларов, а заработал он 34 миллиона. За свою роль бушмен получил 300 долларов, однако после успеха первой ленты режиссер Джэми Уйс решил снимать "Наверное боги сошли с ума – 2".

  • 3

    Фильм стал популярен, и гонорар Нкъхау возрос до 80 тысяч долларов. Третья и четвертая части коммерческого успеха не имели и в прокате провалились. В промежутке между "богами" Нкъхау снялся еще в нескольких фильма, но эти роли были незаметны и былого успеха не принесли.

  • 4

    Бушмен Нкъхау не имел актерского образования и во всех фильмах играл самого себя – доброго и наивного человека саванны. Постепенно интерес к нему со стороны зрителей и режиссеров утих, а новых предложений не поступало. Нкъхау закончил актерскую карьеру и вернулся в Намибию, где на заработанные деньги купил землю и построил ферму.

  • 5

    Бушмен разводил коз, выращивал бананы и маис, но больших денег новое занятие ему не принесло. В 2000-ом году Нкъхау крестился в церкви адвентистов седьмого дня. В это время он уже болел туберкулезом. 5 июля 2003 года Нкъхау вышел из дома и не вернулся.

    Одно из последних фото Нкъхау 

    Его мертвое тело нашли в саванне через несколько часов. Нкъхау умер после продолжительной болезни. 11 июля актера похоронили по бушменскому обычаю рядом с могилой второй жены.

Знаменитые мужчины, которые так и не увидели свои последние картины (Фото)

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Биография, Наверное боги сошли с ума, Бушмен Нкъхау, Нкъхау.
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