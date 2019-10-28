Instagram прошлого: архивные снимки мужчин со своими четырехлапыми друзьями (Фото)

Посмотрите на эти фотографии, которые датируются 19 веком. Как трогательно смотрятся мужчины рядом со своими любимыми собаками. Нужно помнить, что в то время, чтобы сфотографироваться, необходимо было пойти к фотографу или пригласить его на дом. Стоило это недешево, но что не сделаешь ради любимого всем сердцем существа. Ах, как жаль, что поделиться фото со всем миром было невозможно.