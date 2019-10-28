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Понедельник, 28.10.2019
Instagram прошлого: архивные снимки мужчин со своими четырехлапыми друзьями (Фото)
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Instagram прошлого: архивные снимки мужчин со своими четырехлапыми друзьями (Фото)

Посмотрите на эти фотографии, которые датируются 19 веком. Как трогательно смотрятся мужчины рядом со своими любимыми собаками. Нужно помнить, что в то время, чтобы сфотографироваться, необходимо было пойти к фотографу или пригласить его на дом. Стоило это недешево, но что не сделаешь ради любимого всем сердцем существа. Ах, как жаль, что поделиться фото со всем миром было невозможно.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Мужчины, Собаки, Животные, Черно-белые снимки, Архивные фото.
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