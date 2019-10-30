Глупая случайность: самые нелепые смерти королей прошлого

1 Король Филипп III Испанский король Филипп III любил порядок и дисциплину, чем, вполне возможно, и довел страну до упадка и почти полной потери внешнеполитического влияния. Он страдал суеверностью, обожал роскошь и знать не желал, что страна нищает, а долги королевской семьи и всей страны растут. Впрочем, когда все-таки узнал, быстро нашел виноватых: сначала выгнал из страны всех морисков — трудолюбивых и зажиточных испанцев арабского происхождения, потом — всех цыган. Заодно выпустил меморандум о важности чистоты крови. Что же касается привычек в быту, Его Величество создал сложнейший придворный этикет и неуклонно следил за его исполнением. Согласно им же установленным правилам, король не имел права даже налить себе вина в бокал — это должно было сделать специально назначенное лицо. Согласно мемуарам придворного маршала Бассомпьера, однажды Филипп III заснул, сидя в кресле у камина (и, вероятно, немало перед тем выпив, иначе дальнейшее не объяснить). Кресло загорелось от случайной искры, и придворные бросились искать гранда, имеющего право отодвинуть кресло короля. Пока искали, отодвигать стало уже нечего и некого. На момент смерти Филиппу III было 43 года.

2 Король Карл VIII Французский король Карл VIII из династии Валуа вступил на престол в тринадцать лет. Милый мальчик слушался старшую сестру Анну де Божё, которая была при нем регентом, и никому не досаждал. Время от времени принимался с кем-нибудь воевать, согласно обычаям своего времени. Но умер не поэтому. Уже будучи почти тридцатилетним мужчиной, Карл то ли по рассеянности, то ли по близорукости не заметил на своем пути низкий дверной косяк, врезался в него лбом на полном ходу, впал в кому и умер. То есть, понимаете, кругом все умирали от чумы — например, верный слуга Карла герцог Монпансье — а он шел и врезался в косяк.

3 Джордж Вашингтон Не король, конечно, но тоже выдающийся правитель. Первый президент США Джордж Вашингтон в свои 67 лет был крепким и румяным мужчиной. Но его угораздило попасть под снег с дождем, переодеваться в сухую одежду он не стал и в итоге простыл. Волнуясь за здоровье президента, близкие вызывали врача за врачом. Каждый из докторов немедленно выпускал президенту немного крови — в те времена кровопускание считалось почти универсальным средством лечения. На очередном враче кровь в президенте кончилась, и он умер. А дали бы Вашингтону нормально поболеть, прочихался бы и снова за государственные бумаги сел.

4 Греческий король Александр I был, как и многие короли Европы, немецкого происхождения. Неудивительно, что во время Первой мировой войны он занимал прогерманскую позицию. Впрочем, это никого не волновало. Реальной власти у короля в Греции не было. Может быть, из чувства протеста Александр женился на Аспасии Манос, дочери простого полковника. Свадьба вызвала скандал, но в конце концов греки смирились. А через год после свадьбы 27-летний красавец-король гулял со своей овчаркой в дворцовом саду. На собаку напала одна из живущих в саду макак. Началась грызня. Король кинулся разнимать зверей, и макака прокусила ему ногу. Поскольку зубы у макаки оказались нестерильные, а рану толком не обработали, умер Александр в конечном итоге от сепсиса. Особенно глупо то, что его могли бы спасти, просто ампутировав начавшую загнивать ногу. Но ни один греческий врач не захотел войти в историю как человек, отпиливший ногу королю, так что в историю как жертва укуса ручной макаки вошел лично король.

5 Фридрих Барбаросса Легендарный германский король и император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса умер совершенно внезапно и в зените своей славы. В свои почти 70, когда Барбаросса отправился в Крестовый поход, он был крепким мужчиной, во всем соответствующим образу безупречного рыцаря: приятный в беседе, жестокий в политике, щедрый после боя. За его спиной стояла, пожалуй, самая сильная армия Европы. По пути из Византии в Палестину на войско императора напала мусульманская конница и изрядно его потрепала. Барбароссу это только раззадорило, и он двинулся вперед еще решительнее. Путь его войску преградила бурная горная река. Приближенные короля предложили обойти опасное место, отыскав брод или мост, но Барбаросса настаивал, что реку надо пересечь немедленно, верхом на лошадях. После ожесточенного спора он решил дать пример лично и прямо в доспехах, прямо на рыцарской лошади (вероятно, тоже в броне) бросился в реку. И сия пучина поглотила его в один миг.