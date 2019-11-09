На заметку всем мужчинам: как не стоит извинятся перед девушкой (Фото)

1 Извиняться за один и тот же проступок тысячу раз Казалось бы, помириться просто — попроси прощения за свою ошибку, получи его и двигайся дальше. Но не тут-то было! Некоторые умудряются застрять на этом элементарном шаге, как в трясине: что-то внутри заставляет извиняться снова и снова. Даже несмотря на то что человек сказал: "Все нормально, проехали". И это бесит! Ужас как бесит вторую сторону, которая вынуждена повторять: "Да не сержусь я больше, только отстань от меня!" Дело в том, что извинения — ситуация неловкая: многие люди не любят выяснять отношения, часто вообще предпочитают "спустить все на тормозах", лишь бы не участвовать в таких разговорах. Простил такой человек или нет — чаще всего понятно по его поведению. Если общается как ни в чем не бывало — значит, все хорошо. И не нужно возвращаться больше к этому вопросу.

2 Обесценивать нанесенный ущерб Задача извинения — показать, что ты сожалеешь об ущербе, который причинил. Например, Катя разбила любимую Ленину чашку, которую Лена получила в подарок от своей мамы. Лена расстроена, злится. И на "кривые" Катины руки, и на себя саму, что налила подруге чай в чашку, которая бесценна. Скорее всего, она, конечно скажет: "Ничего страшного, на счастье". Не стоит сопровождать ситуацию комментарием: "И правда, все равно она была нелепая и с дурацким рисунком!" Прояви уважение: "Я понимаю, как для тебя ценна эта кружка, мне жаль. Я могу купить тебе такую же, если это поможет".

3 Давить на жалость Например, Паша забыл поздравить свою подругу Машу с днем рождения. Для Паши такой промах — "ужас-ужас", "катастрофа". А для Маши — "ну неприятно, конечно, но не смертельно". При такой разнице в оценке события Паша может так сильно терзаться от чувства вины, что в итоге получается, будто это Маша еще и должна его пожалеть. С извинениями такое дело: оно делается не для облегчения своей совести, а для того, чтоб адресат почувствовал себя лучше. Просто убедись, что гипотетическая подруга "Маша" больше не обижена на тебя, и продолжай дружить с ней дальше.

4 Выглядеть легкомысленно и безразлично Все слова имеют свой вес, свою цену. Обычно люди безошибочно считывают значимость слов и строят взаимоотношения с этим учетом. Когда провинившийся в чем-то человек, похихикивая, роняет что-то вроде: "Ну, извиняйте", и разводит руками — формально, это, может, и выглядит, как сожаление. Но загладить вину можно только искренними фразами: "Мне правда жаль", "Я расстроена, что так получилось". Некоторые пытаются пошутить, чтобы разрядить напряжение в отношениях, но чаще всего в таких ситуациях юмор выглядит неуместным и даже издевательским. Поэтому шутки лучше приберечь до времен, когда никто ни на кого не будет обижен.

5 Сваливать вину на других Приноси извинения без оговорок. "Я, конечно, опоздала на нашу встречу на час, но на что ты рассчитывала в будний день: дел вагон, на дорогах пробки". Никаких "но", оправданий и объяснений. Обиженному и расстроенному другу, и тем более — деловому партнеру по большому счету безразличны причины. Особенно, если он перекроил свои планы ради встречи с тобой.