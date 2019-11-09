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На заметку всем мужчинам: как не стоит извинятся перед девушкой (Фото)

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На заметку всем мужчинам: как не стоит извинятся перед девушкой (Фото)
14:23 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Возможно, эта статья станет настоящей палочкой выручалочкой для мужчины. Советы, которые здесь представлены, помогут избежать ссор и непонимания с девушкой.

  • 1

    Извиняться за один и тот же проступок тысячу раз

    Казалось бы, помириться просто — попроси прощения за свою ошибку, получи его и двигайся дальше. Но не тут-то было! Некоторые умудряются застрять на этом элементарном шаге, как в трясине: что-то внутри заставляет извиняться снова и снова. Даже несмотря на то что человек сказал: "Все нормально, проехали".

    И это бесит! Ужас как бесит вторую сторону, которая вынуждена повторять: "Да не сержусь я больше, только отстань от меня!"

    Дело в том, что извинения — ситуация неловкая: многие люди не любят выяснять отношения, часто вообще предпочитают "спустить все на тормозах", лишь бы не участвовать в таких разговорах. Простил такой человек или нет — чаще всего понятно по его поведению. Если общается как ни в чем не бывало — значит, все хорошо. И не нужно возвращаться больше к этому вопросу. 

  • 2

    Обесценивать нанесенный ущерб

    Задача извинения — показать, что ты сожалеешь об ущербе, который причинил.

    Например, Катя разбила любимую Ленину чашку, которую Лена получила в подарок от своей мамы. Лена расстроена, злится. И на "кривые" Катины руки, и на себя саму, что налила подруге чай в чашку, которая бесценна. Скорее всего, она, конечно скажет: "Ничего страшного, на счастье". 

    Не стоит сопровождать ситуацию комментарием: "И правда, все равно она была нелепая и с дурацким рисунком!" Прояви уважение: "Я понимаю, как для тебя ценна эта кружка, мне жаль. Я могу купить тебе такую же, если это поможет". 

  • 3

    Давить на жалость

    Например, Паша забыл поздравить свою подругу Машу с днем рождения. Для Паши такой промах — "ужас-ужас", "катастрофа". А для Маши — "ну неприятно, конечно, но не смертельно". 

    При такой разнице в оценке события Паша может так сильно терзаться от чувства вины, что в итоге получается, будто это Маша еще и должна его пожалеть.

    С извинениями такое дело: оно делается не для облегчения своей совести, а для того, чтоб адресат почувствовал себя лучше. Просто убедись, что гипотетическая подруга "Маша" больше не обижена на тебя, и продолжай дружить с ней дальше.

  • 4

    Выглядеть легкомысленно и безразлично

    Все слова имеют свой вес, свою цену. Обычно люди безошибочно считывают значимость слов и строят взаимоотношения с этим учетом.

    Когда провинившийся в чем-то человек, похихикивая, роняет что-то вроде: "Ну, извиняйте", и разводит руками — формально, это, может, и выглядит, как сожаление. Но загладить вину можно только искренними фразами: "Мне правда жаль", "Я расстроена, что так получилось".

    Некоторые пытаются пошутить, чтобы разрядить напряжение в отношениях, но чаще всего в таких ситуациях юмор выглядит неуместным и даже издевательским. Поэтому шутки лучше приберечь до времен, когда никто ни на кого не будет обижен. 

  • 5

    Сваливать вину на других

    Приноси извинения без оговорок. "Я, конечно, опоздала на нашу встречу на час, но на что ты рассчитывала в будний день: дел вагон, на дорогах пробки". Никаких "но", оправданий и объяснений. Обиженному и расстроенному другу, и тем более — деловому партнеру по большому счету безразличны причины. Особенно, если он перекроил свои планы ради встречи с тобой.

  • 6

    Извиняться, продолжая вести себя так же

    Например, Ира несколько раз просила своего коллегу Артема не шутить по поводу ее неумения составлять отчеты. В конце концов она копирайтер, а не менеджер, ну и имеет же человек право допускать иногда ошибки. Артем каждый раз подмигивает: "Ну извини-извини, я понимаю, гуманитарии не дружат с цифрами". Но оставить без внимания изьян Ирины никак не может.

    Извинения нужны для того, чтобы оставить неприятную ситуацию в прошлом и жить дальше, сохранив хорошие отношения. Если этого не происходит, извиняться смысла нет.

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