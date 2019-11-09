На заметку всем мужчинам: как не стоит извинятся перед девушкой (Фото)

Извиняться за один и тот же проступок тысячу раз
Казалось бы, помириться просто — попроси прощения за свою ошибку, получи его и двигайся дальше. Но не тут-то было! Некоторые умудряются застрять на этом элементарном шаге, как в трясине: что-то внутри заставляет извиняться снова и снова. Даже несмотря на то что человек сказал: "Все нормально, проехали".
И это бесит! Ужас как бесит вторую сторону, которая вынуждена повторять: "Да не сержусь я больше, только отстань от меня!"
Дело в том, что извинения — ситуация неловкая: многие люди не любят выяснять отношения, часто вообще предпочитают "спустить все на тормозах", лишь бы не участвовать в таких разговорах. Простил такой человек или нет — чаще всего понятно по его поведению. Если общается как ни в чем не бывало — значит, все хорошо. И не нужно возвращаться больше к этому вопросу.
Обесценивать нанесенный ущерб
Задача извинения — показать, что ты сожалеешь об ущербе, который причинил.
Например, Катя разбила любимую Ленину чашку, которую Лена получила в подарок от своей мамы. Лена расстроена, злится. И на "кривые" Катины руки, и на себя саму, что налила подруге чай в чашку, которая бесценна. Скорее всего, она, конечно скажет: "Ничего страшного, на счастье".
Не стоит сопровождать ситуацию комментарием: "И правда, все равно она была нелепая и с дурацким рисунком!" Прояви уважение: "Я понимаю, как для тебя ценна эта кружка, мне жаль. Я могу купить тебе такую же, если это поможет".
Давить на жалость
Например, Паша забыл поздравить свою подругу Машу с днем рождения. Для Паши такой промах — "ужас-ужас", "катастрофа". А для Маши — "ну неприятно, конечно, но не смертельно".
При такой разнице в оценке события Паша может так сильно терзаться от чувства вины, что в итоге получается, будто это Маша еще и должна его пожалеть.
С извинениями такое дело: оно делается не для облегчения своей совести, а для того, чтоб адресат почувствовал себя лучше. Просто убедись, что гипотетическая подруга "Маша" больше не обижена на тебя, и продолжай дружить с ней дальше.
Выглядеть легкомысленно и безразлично
Все слова имеют свой вес, свою цену. Обычно люди безошибочно считывают значимость слов и строят взаимоотношения с этим учетом.
Когда провинившийся в чем-то человек, похихикивая, роняет что-то вроде: "Ну, извиняйте", и разводит руками — формально, это, может, и выглядит, как сожаление. Но загладить вину можно только искренними фразами: "Мне правда жаль", "Я расстроена, что так получилось".
Некоторые пытаются пошутить, чтобы разрядить напряжение в отношениях, но чаще всего в таких ситуациях юмор выглядит неуместным и даже издевательским. Поэтому шутки лучше приберечь до времен, когда никто ни на кого не будет обижен.
Сваливать вину на других
Приноси извинения без оговорок. "Я, конечно, опоздала на нашу встречу на час, но на что ты рассчитывала в будний день: дел вагон, на дорогах пробки". Никаких "но", оправданий и объяснений. Обиженному и расстроенному другу, и тем более — деловому партнеру по большому счету безразличны причины. Особенно, если он перекроил свои планы ради встречи с тобой.
Извиняться, продолжая вести себя так же
Например, Ира несколько раз просила своего коллегу Артема не шутить по поводу ее неумения составлять отчеты. В конце концов она копирайтер, а не менеджер, ну и имеет же человек право допускать иногда ошибки. Артем каждый раз подмигивает: "Ну извини-извини, я понимаю, гуманитарии не дружат с цифрами". Но оставить без внимания изьян Ирины никак не может.
Извинения нужны для того, чтобы оставить неприятную ситуацию в прошлом и жить дальше, сохранив хорошие отношения. Если этого не происходит, извиняться смысла нет.