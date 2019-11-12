Новый Джокер: интересные факты из жизни Хоакина Феникса (Фото)

1 Для создания фильма требуется квалифицированная команда из не менее десятка человек, состоящая из режиссера и съемочной группы. Именно они делают трогательные истории реальностью на экране. Тем не менее, есть некоторые фильмы, в которых работа ведущих актеров выделяется таким образом, что кажется, что успех фильма почти полностью обусловлен их талантом. Так обстоит дело с Хоакином Фениксом. Причина шрама на губе. Конечно, вы уже заметили это, поскольку это одна из его самых уникальных черт лица. Хотя вы можете предположить, что шрам появился после несчастного случая, операции или болезни, но правда в том, что Хоакин родился с заячьей губой.

2 За всю свою карьеру он снялся в более чем 30 фильмах. Его актерская карьера началась в 1986 году, когда ему было 12 лет. С тех пор он появлялся в таких фильмах, как Гладиатор, Она, Переступить черту и многих других.

3 Он был веганом с 3 лет. Семья Хоакина была вегетарианской, поэтому он перенял этот образ жизни с раннего возраста. В настоящее время он работает с организациями, защищающими права животных, а также в прошлом проводил кампании по повышению осведомленности о жестоком обращении с животными.

4 Ему потребовалось 4 месяца, чтобы добиться смеха Джокера. Смех персонажа говорит о страданиях и страхе, поскольку он вызван состоянием, связанным с эпилепсией. Феникс тщательно изучал поведение людей с этим симптомом в течение нескольких месяцев, пока ему не удалось идеально исполнить уникальный смех.

5 В 2008 году он объявил о завершении карьеры. После его появления в "Любовниках" и после номинации на 2 Оскара, Хоакин объявил о своем уходе из своей актерской карьеры, чтобы развить новую артистическую сторону как музыканта хип-хопа. Это было позже опровергнуто, поскольку он фактически работал над псевдодокументальным фильмом под названием "Я все еще здесь".

6 В 6 лет он изменил свое имя на Leaf. У всех братьев и сестер Хоакина есть имена, связанные с природой: Река, Свобода, Дождь и Лето. Поэтому в возрасте 6 лет он решил сменить свое имя на Лист. Это продолжалось до 16 лет, когда он решил снова использовать свое настоящее имя.

7 Он целый месяц работал пожарным, чтобы вжиться в роль. В "Команда 49: Огненная лестница" Хоакин сыграл пожарного, которому пришлось столкнуться с огромным пожаром, чтобы спасти семью. В рамках исследования, которое он провел, чтобы воплотить этого персонажа в жизнь, он работал в реальном отделе пожарной охраны в течение месяца.

8 Его брат, Ривер Феникс, также начал работать актером, когда он был ребенком. Ривер Феникс был первым членом семьи, который рискнул действовать. Он прославился своей ролью в "Останься со мной".