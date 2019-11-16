На экране и в жизни: великие музыканты, о которых сняты фильмы (Фото)

Фредди Меркьюри (Queen)
Фильм: Богемская рапсодия (2018)
Сыграл: Рами Малек
Джим Моррисон (The Doors)
Фильм: Дорз (1991)
Сыграл: Вэл Килмер
Сид Вишес (Sex Pistols)
Фильм: Сид и Нэнси (1986)
Сыграл: Гэри Олдман
Элвис Пресли
Фильм: Элвис (1979)
Сыграл: Курт Рассел
Тупак Шакур
Фильм: 2pac: Легенда (2017)
Сыграл: Деметриус Шипп мл.
Элтон Джон
Фильм: Рокетмен (2019)
Сыграл: Тэрон Эджертон
Виктор Цой
Фильм: Лето (2018)
Сыграл: Тео Ю
Боб Дилан
Фильм: Меня там нет (2007)
Сыграла: Кейт Бланшетт
Брайан Мэй (Queen)
Фильм: Богемская рапсодия (2018)
Сыграл: Гвилим Ли
Рэй Чарльз
Фильм: Рэй (2004)
Сыграл: Джейми Фокс
Владимир Высоцкий
Фильм: Высоцкий. Спасибо, что живой (2011)
Сыграл: Сергей Безруков
Роджер Тейлор (Queen)
Фильм: Богемская рапсодия (2018)
Сыграл: Бен Харди
Джонни Кэш
Фильм: Переступить черту (2005)
Сыграл: Хоакин Феникс
Dr. Dre (N.W.A.)
Фильм: Голос улиц (2015)
Сыграл: Кори Хоукинс
Джон Леннон (The Beatles)
Фильм: Стать Джоном Ленноном (2009)
Сыграл: Аарон Тейлор-Джонсон
Боно (U2)
Фильм: Убить Боно (2010)
Сыграл: Мартин МаккКан
Ice Cube (N.W.A.)
Фильм: Голос улиц (2015)
Сыграл: О’Ши Джексон мл. (собственный сын музыканта)
Джон Дикон (Queen)
Фильм: Богемская рапсодия (2018)
Сыграл: Джозеф Маццелло