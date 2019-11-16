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На экране и в жизни: великие музыканты, о которых сняты фильмы (Фото)

Смотрите фото (20)
На экране и в жизни: великие музыканты, о которых сняты фильмы (Фото)
17:57 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:История кино знает и хорошие и не очень примеры воплощения на экранах знаковых фигур музыкального мира. Итак, 19 знаменитых музыкантов, у которых есть байопик.

  • 1

    Фредди Меркьюри (Queen)

    Фильм: Богемская рапсодия (2018)

    Сыграл: Рами Малек

  • 2

    Джим Моррисон (The Doors)

    Фильм: Дорз (1991)

    Сыграл: Вэл Килмер

  • 3

    Сид Вишес (Sex Pistols)

    Фильм: Сид и Нэнси (1986)

    Сыграл: Гэри Олдман

  • 4

    Элвис Пресли

    Фильм: Элвис (1979)

    Сыграл: Курт Рассел

  • 5

    Тупак Шакур

    Фильм: 2pac: Легенда (2017)

    Сыграл: Деметриус Шипп мл.

  • 6

    Элтон Джон

    Фильм: Рокетмен (2019)

    Сыграл: Тэрон Эджертон

  • 7

    Виктор Цой

    Фильм: Лето (2018)

    Сыграл: Тео Ю

  • 8

    Боб Дилан

    Фильм: Меня там нет (2007)

    Сыграла: Кейт Бланшетт

  • 9

    Брайан Мэй (Queen)

    Фильм: Богемская рапсодия (2018)

    Сыграл: Гвилим Ли

  • 10

    Рэй Чарльз

    Фильм: Рэй (2004)

    Сыграл: Джейми Фокс

  • 11

    Владимир Высоцкий

    Фильм: Высоцкий. Спасибо, что живой (2011)

    Сыграл: Сергей Безруков

  • 12

    Роджер Тейлор (Queen)

    Фильм: Богемская рапсодия (2018)

    Сыграл: Бен Харди

  • 13

    Джонни Кэш

    Фильм: Переступить черту (2005)

    Сыграл: Хоакин Феникс

  • 14

    Dr. Dre (N.W.A.)

    Фильм: Голос улиц (2015)

    Сыграл: Кори Хоукинс

  • 15

    Джон Леннон (The Beatles)

    Фильм: Стать Джоном Ленноном (2009)

    Сыграл: Аарон Тейлор-Джонсон

  • 16

    Боно (U2)

    Фильм: Убить Боно (2010)

    Сыграл: Мартин МаккКан

  • 17

    Ice Cube (N.W.A.)

    Фильм: Голос улиц (2015)

    Сыграл: О’Ши Джексон мл. (собственный сын музыканта)

  • 18

    Джон Дикон (Queen)

    Фильм: Богемская рапсодия (2018)

    Сыграл: Джозеф Маццелло

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